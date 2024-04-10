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Зимние яблони: рассказываем о лучших сортах и их уходе

Эти сорта яблонь подарят урожай осенью

2:57
Садоводство

Осенью яблони дарят нам свои сочные и ароматные плоды. Яблоки осенних сортов созревают с конца августа до начала октября. Они могут храниться в течение нескольких месяцев.

Эти сорта яблонь подарят урожай осенью
Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорта осенних яблок

Существует множество сортов осенних яблок, каждый из которых имеет свои особенности. Некоторые из самых популярных сортов:

  • Антоновка обыкновенная — один из самых распространённых сортов осенних яблок. Плоды крупные, зеленовато-жёлтые, с лёгким румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с выраженным ароматом.
  • Белый налив — раннеосенний сорт яблок. Плоды среднего размера, зеленовато-белые, с легким румянцем. Мякоть сочная, сладкая, с лёгкой кислинкой.
  • Богатырь — позднеосенний сорт яблок. Плоды крупные, тёмно-красные, с плотной мякотью. Вкус яблок сладкий, с приятной кислинкой.
  • Джонатан — среднепоздний сорт яблок. Плоды крупные, тёмно-красные, с плотной мякотью. Вкус яблок сладкий, с пикантной кислинкой.
  • Коричное полосатое — позднеосенний сорт яблок. Плоды среднего размера, красно-полосатые, с плотной мякотью. Вкус яблок сладкий, с выраженным коричным ароматом.

Уход за осенними яблонями

Для того, чтобы яблони давали обильный урожай, за ними необходимо правильно ухаживать. Уход за осенними яблонями включает в себя следующие мероприятия:

  • полив: осенние яблони нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Полив следует проводить раз в неделю, выливая под каждое дерево около 10 литров воды.
  • подкормка: осенние яблони нуждаются в подкормке несколько раз в год. Весной деревья следует подкармливать азотными удобрениями, летом — фосфорно-калийными удобрениями, а осенью — органическими удобрениями.
  • обрезка: обрезку осенних яблонь следует проводить весной и осенью. Весной необходимо удалять сухие, больные и повреждённые ветви, а также укорачивать слишком длинные ветви. Осенью следует удалять ветви, растущие внутрь кроны, а также ветви, пораженные вредителями или болезнями.
  • обработка от вредителей и болезней: осенние яблони могут поражаться различными вредителями и болезнями. Для защиты деревьев от вредителей следует проводить опрыскивание инсектицидами, а для защиты от болезней — опрыскивание фунгицидами.

Сбор урожая

Сбор урожая осенних яблок следует начинать, когда плоды достигнут полной зрелости. Яблоки нужно аккуратно снимать с веток, не повреждая их кожуру. Снятые яблоки следует хранить в прохладном и темном месте.

Осенние яблоки — это вкусные, полезные и ароматные фрукты. Соблюдая правила ухода за яблонями, вы сможете получать богатые урожаи этих замечательных плодов.

Осенние сорта яблони - красивые, вкусные, зимостойкие
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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