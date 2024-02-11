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Очень полезен для здоровья: посадите мангольд, который богат витаминами

Мангольд: посадка, уход и польза

1:51
Садоводство » Цветы

Мангольд — это листовой овощ, который относится к семейству амарантовых. Он имеет крупные, тёмно-зелёные листья с красными, белыми или жёлтыми прожилками. Мангольд богат витаминами, минералами и клетчаткой, что делает его очень полезным для здоровья.

Мангольд: посадка, уход и польза
Фото: creativecommons.org by Ruth Hartnup is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Посадка и уход

Мангольд можно выращивать в открытом грунте или в теплице. Семена высевают весной или летом на глубину 1-2 см. Расстояние между растениями должно быть около 30 см. Мангольд хорошо растет на плодородной, хорошо дренированной почве. Поливать его нужно регулярно, особенно в жаркую и сухую погоду.

Польза мангольда

Мангольд является ценным источником витаминов и минералов. Он содержит витамины А, С, К, фолиевую кислоту, калий, магний, кальций и железо. Мангольд также богат антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами.

Употребление в пищу

Листья мангольда можно употреблять в пищу в сыром виде, добавляя их в салаты, смузи и другие блюда. Также их можно тушить, жарить, запекать или варить. Мангольд имеет слегка горьковатый вкус, который придает блюдам пикантность.

Вредители и болезни

Мангольд может страдать от вредителей, таких как тля, гусеницы и слизни. Для защиты от них можно использовать инсектициды или народные средства, такие как опрыскивание растений мыльным раствором или настоем табака.

Мангольд — это полезный и вкусный листовой овощ, который легко выращивать в домашних условиях. Его можно употреблять в пищу в сыром или приготовленном виде. Мангольд является ценным источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

Как выращивать мангольд
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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