Редис будет очень вкусным: рассказываем как вырастить самостоятельно

Выращиваем крупный и хрустящий редис

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Редис - это одно из самых популярных овощных культур. Он известен своим свежим и хрустящим вкусом, а его быстрый срок созревания делает его прекрасным выбором для домашнего садоводства. В этой статье мы расскажем, как вырастить крупный и хрустящий редис в своём саду.

Фото: https://www.theproducewholesaler.com.au/

Выбор сорта

Первый шаг к выращиванию крупного редиса - выбор подходящего сорта. Из множества разновидностей редиса лучше выбрать те, которые известны своими крупными корнеплодами и хорошей урожайностью. Некоторые популярные сорта, которые стоит рассмотреть: Черноморский, Спарклер, Файбертон и Черри Белл.

Подготовка почвы

Редис предпочитает лёгкие, плодородные почвы с хорошим дренажем. Перед посевом рекомендуется провести подготовку почвы. Отрыхлите её вилами или граблями и удалите камни и сорную растительность. Затем внесите компост или перегной для улучшения питательности и структуры почвы.

Посев семян

Редис можно высевать либо в открытый грунт, либо в контейнеры для последующего переноса на грядку. Расстояние между рядами должно составлять около 15 сантиметров, а глубина заделки семян - около 1-2 сантиметров. После заделки семена полейте водой.

Полив

Редис требует регулярного полива. Поддерживайте влажность почвы, чтобы избежать пересыхания или переувлажнения. Однако избегайте излишнего застоя воды, поскольку это может привести к разложению корнеплодов.

Уход и подкормка

После появления ростков редиса, регулярно пропалывайте ряды, чтобы избавить сеянцы от сорняков и предотвратить их конкуренцию за питательные вещества. Также регулярно рыхлите почву вокруг растений, чтобы обеспечить их правильное развитие корней. Подкармливайте редис раз в две недели при помощи органических удобрений или специальных удобрений для овощных культур.

Уборка

Перед сбором редиса оцените размеры корнеплодов. Самое время для уборки - когда они достигли желаемого размера, но еще не стали древесными и жесткими. Аккуратно вытяните редис из почвы или осторожно подрежьте его ножом. Уберите растительные остатки из сада, чтобы избежать размножения вредителей или болезней.

Сохранение

Если вам удастся собрать больше редиса, чем вы можете съесть сразу, сохраните его в холодильнике. Отрезайте листья, оставив при этом около 1 сантиметра над корнеплодом. Чистые и сухие редиски поместите в пластиковый пакет или смочите полотенцем, чтобы сохранить их свежесть.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить крупный и хрустящий редис в своём саду. Насладитесь этим свежим и вкусным овощем, добавив его к салатам или использовав для готовки различных блюд.