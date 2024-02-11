Рассказываем какую малину выбрать и когда её сажать

Какие бывают разновидности малины

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малина является одной из самых популярных ягодных культур в мире, благодаря своему вкусу, аромату и полезным свойствам. Рассмотрим различные разновидности малины, а также дадим рекомендации по садоводству и посадке этого растения.

Фото: travelerscoffee. ru/wp-content/uploads/2019/xico-bfaed.jpg

Существует несколько разновидностей малины, каждая из которых имеет свои особенности и предпочитает определённые условия для успешного роста и плодоношения. Разновидности малины можно разделить на две крупные группы — летние и осенние сорта.

Летние сорта малины отличаются тем, что плоды созревают только в начале лета, обычно в июне-июле. Эти сорта требуют тепла и солнечного света для нормального развития, поэтому их рекомендуется сажать в открытый солнечный угол сада или на участке, где нет затенения от других растений или построек. Летние сорта малины обычно имеют более крупные плоды и более интенсивный вкус, поэтому они отлично подходят для употребления в свежем виде или для приготовления домашних вареньев и компотов.

Осенние сорта малины имеют более продолжительный период плодоношения и могут созревать до самых первых морозов. Эти сорта малины обычно более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и даже могут расти в полутени. Однако, для лучшего качества и вкуса плодов, лучше выбирать солнечные и тёплые места для садоводства осенних сортов малины.

Теперь перейдем к вопросу посадки малины. Чтобы получить богатый урожай вкусных ягод, необходимо знать несколько правил. Во-первых, выбор места для посадки: малине необходимо достаточно солнечное место, так как она требует много света для нормального развития. Для этого выбирайте место на вашем участке, где нет теней от деревьев или высоких заборов.

Во-вторых, грунт. Малина предпочитает рыхлые и плодородные почвы, с хорошей дренажной системой. Обработайте почву перед посадкой, удалите все сорняки и камни, и проведите бороздки или ямы для посадки.

Когда именно сажать малину? Оптимальное время для посадки малины — весна или осень. Весной, лучше всего посадить саженцы малины в начале апреля, когда почва достаточно прогрелась и нет риска заморозков. В осень, посадку малины рекомендуется проводить в сентябре-октябре, до наступления морозов.

Когда посадка завершена, не забывайте о регулярном поливе молодых растений и рыхлении почвы вокруг них. Также стоит помнить, что малина является ползучим растением, поэтому для оптимального развития она нуждается в поддержке, такой как опоры или сетки.

Отметим, что разновидности малины и условия посадки являются ключевыми факторами для успешного садоводства этой вкусной ягоды. Независимо от выбора летних или осенних сортов, помните, что малина — растение требовательное к солнцу, плодородному грунту и активному уходу. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете насладиться сочными и ароматными плодами малины каждый сезон.