Это важно: рассаду садить утром, днём или вечером

В какое время суток лучше всего садить рассаду

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Существует множество факторов, которые влияют на успешный рост и развитие растений. Одним из важных аспектов является время суток, в которое следует садить рассаду. В какое время суток лучше всего садить рассаду и почему это так важно?

Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/1338/7937/articles/44_1800x.jpg?v=1672611627

Нужно учитывать при выборе времени для посадки рассады — это погодные условия. В большинстве случаев, лучшее время для садки рассады — это утро или вечер. В это время суток температура воздуха не так высока, как в полдень, что позволяет растениям лучше перенести пересадку и не перегреться. Кроме того, в это время суток воздух более влажный, что также благоприятно для роста растений.

Важным является освещение. Рассада нуждается в достаточном количестве света для нормального развития. Поэтому, если вы садите рассаду в полдень, когда солнце наиболее яркое, это может привести к пересушиванию и ожогам листьев. В то же время, вечернее или утреннее солнце не такое яркое, что позволяет растениям получить необходимое количество света без вреда для их здоровья.

Также стоит учитывать, что в полдень температура почвы может быть слишком высокой, что может привести к пересушиванию и ожогам корней рассады. В то же время, утренняя или вечерняя посадка позволяет почве остыть и не нанести вреда растениям.

Кроме того, вечерняя посадка рассады имеет ещё одно преимущество — в течение ночи растения могут восстановиться после пересадки и подготовиться к активному росту на следующий день.

Но, несмотря на все эти факторы, каждый садовод должен учитывать особенности своего региона и климата. Например, в жарких регионах более подходящим временем для посадки рассады может быть поздний вечер, когда температура воздуха уже снижается. В холодных регионах, напротив, лучше садить рассаду в утренние часы, когда почва ещё не успела остыть.