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Филампы необходимы растениям для здорового роста и развития

Рассказываем, как выбрать фитолампу для рассады

2:15
Садоводство » Советы

Фитолампы — это специальные лампы, которые используются для освещения растений в помещении. Они являются необходимым инструментом для выращивания рассады, так как обеспечивают растениям необходимый уровень света для их здорового роста и развития.

Рассказываем, как выбрать фитолампу для рассады
Фото: homesteadandchill. com/wp-content/uploads/2020/12/using-grow-lights-feature-greenhouse-homestead-chill.jpeg

Выбор фитолампы для рассады — это важный этап, который может повлиять на будущий урожай. Правильно подобранная лампа поможет растениям получить необходимое количество света, а значит, они будут расти быстрее и крепче.

Обратите внимание при выборе фитолампы на её тип. Существует несколько видов фитоламп, каждый из которых имеет свои особенности и применение. Например, металлогалогенные лампы обеспечивают широкий спектр света, который подходит для различных стадий роста растений. LED-лампы, в свою очередь, более энергоэффективны и экономичны в использовании.

Также важно обратить внимание на мощность лампы. Она должна соответствовать площади помещения и количеству растений, которые вы планируете выращивать. Обычно для рассады достаточно мощности от 20 до 40 Вт на квадратный метр.

Не менее важным фактором является спектр света, который излучает фитолампа. Растения нуждаются в различных длинах волн для своего полноценного роста. Например, для фотосинтеза необходимы синий и красный спектры, а для формирования цветков и плодов — красный и оранжевый. Поэтому лучше выбирать лампы с регулируемым спектром света, чтобы подстроить его под нужды растений в различных стадиях их развития.

Также обратите внимание на угол рассеивания света. Чем шире угол, тем больше площадь будет освещена. Для рассады лучше выбирать лампы с углом рассеивания от 120 до 180 градусов.

Не забывайте также о качестве и наёжности лампы. Лучше выбирать известных производителей и проверенные модели, чтобы избежать неприятных сюрпризов в процессе выращивания рассады.

И последнее, но не менее важное — это правильное расположение фитолампы. Она должна находиться на высоте 20-30 см над растениями и быть расположена таким образом, чтобы свет падал равномерно на все растения.

Фитолампы и рассада. Какая фитолампа лучше для рассады?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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