Это комнатное растение у вас зацветёт, если правильно поливать

Как поливать денежное дерево, чтобы увидеть его цветки

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Денежное дерево, или пахира акула, является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своим красивым и необычным листьям, а также своей способности приносить финансовое благополучие своим владельцам. Однако, чтобы дерево радовало своими цветками, необходимо правильно заботиться о нём, в том числе и поливать его.

Фото: Википедия ru.wikipedia.org by Attilio Mileto is licensed under CC BY-SA 3.0

Это растение не любит частых и обильных поливов, поэтому достаточно поливать его раз в неделю. Однако, если в помещении, где находится растение, слишком сухой воздух, то полив можно проводить чаще, но всегда следует учитывать состояние почвы и не допускать ее пересыхания.

Также важно качество воды для полива. Денежное дерево предпочитает мягкую воду, поэтому перед поливом лучше её отстоять в открытой ёмкости на несколько часов или использовать фильтрованную воду. Можно добавить несколько капель лимонного сока в воду, чтобы снизить её жёсткость.

Влияют на цветение денежного дерева удобрения. Растение нуждается в регулярном подкормке, особенно в период активного роста и цветения. Для этого можно использовать специальные удобрения для комнатных растений или органические удобрения, разбавленные в воде для полива.

Но самое главное, что нужно помнить при поливе денежного дерева — это не переусердствовать. Лучше недополивать, чем перелить растение. Избыток влаги может привести к гниению корней и заболеванию растения. Поэтому всегда следите за состоянием почвы и не допускайте её пересыхания или переувлажнения.

Также стоит отметить, что для цветения денежного дерева необходимо обеспечить ему достаточно света. Растение любит яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше выбрать для него место возле окна с восточной или западной стороны. Но при этом следите, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на листья растения, иначе они могут обгореть.