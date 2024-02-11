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Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Как заставить герань цвести?

1:47
Садоводство » Комнатные цветы

Герань — это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Фото: "Pelargonium zonale on the balcony" by Liilia Moroz is licensed under CC BY-SA 4.0.

Для того, чтобы герань цвела, необходимо обеспечить ей правильный уход. Растение нуждается в достаточном количестве света, поэтому выберите для него хорошо освещённое место. Но избегайте прямых солнечных лучей, так как они могут привести к ожогам на листьях. Также важно регулярно поливать герань, но не допускать переувлажнения почвы. Лучше поливать растение утром или вечером, когда солнце не так активно.

Также важна подкормка герани. Для того, чтобы она цвела обильно и долго, необходимо регулярно подкармливать её удобрениями. Лучше всего использовать специальные удобрения для герани, которые содержат необходимые для растения микроэлементы. Подкармливать герань нужно каждые 2-3 недели в период её активного роста.

Не забывайте о правильной обрезке герани. Она поможет растению сохранить красивую форму и стимулирует цветение. Обрезайте увядшие цветы и сухие листья, а также при необходимости формируйте кустик герани. Но помните, что не стоит обрезать более трети растения за один раз, так как это может негативно повлиять на здоровье.

Ещё один важный фактор, который влияет на цветение герани, это температура. В период цветения растению нужно прохладно, около 15-18 градусов. Поэтому, если вы выращиваете герань в домашних условиях, старайтесь не размещать её рядом с обогревателями или батареями.

Почему не цветёт герань?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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