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Для улучшения растений и почвы подойдёт мох

Дачнику на заметку: польза мха

2:11
Садоводство

Мох — это растение, которое часто встречается в садах и парках. Некоторые садоводы считают его бесполезным и даже вредным, но на самом деле мох имеет множество полезных свойств для садовода. Расскажем о пользе мха для садовода и как его использовать для улучшения растений и почвы.

Дачнику на заметку: польза мха
Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Мох является отличным удерживателем влаги. Он способен поглощать большое количество воды и держать ее в себе, что особенно важно в периоды засухи. Это позволяет растениям получать необходимое количество влаги, даже если почва слишком сухая. Кроме того, мох защищает почву от высыхания и перегрева, что способствует более здоровому росту растений.

Также мох является естественным удобрением. Он содержит множество питательных веществ, таких как азот, калий, фосфор и микроэлементы, которые необходимы для роста растений. Когда мох разлагается, он высвобождает эти питательные вещества, которые постепенно попадают в почву и улучшают ее плодородие. Таким образом, мох может быть использован как органическое удобрение для садовых растений.

Кроме того, мох является отличным материалом для мульчирования. Он создает защитный слой на поверхности почвы, который предотвращает рост сорняков и сохраняет влагу. Также мох может быть использован для создания декоративных элементов в саду, например, для украшения горшков с растениями или создания миниатюрных садов.

Но самое главное — мох способствует биологическому разнообразию в саду. Он привлекает полезных насекомых, таких как жук-светляк, который питается слизнями и другими вредителями растений. Также мох является убежищем для микроорганизмов, которые помогают разлагать органические вещества и улучшают качество почвы.

Несмотря на все эти полезные свойства, мох может стать проблемой, если он начинает расти слишком интенсивно. В этом случае его следует удалять, чтобы не допустить задавливания других растений. Также стоит помнить, что мох может быть носителем болезней, поэтому необходимо следить за его состоянием и при необходимости удалять больные участки.

Мох - безопасный и прекрасный помощник
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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