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Цветочные мошки могут причинить серьёзный вред растениям

Как избавиться от цветочных мошек?

2:01
Садоводство » Вредители и болезни

Цветочные мошки — это небольшие насекомые, которые могут стать настоящей проблемой для любителей комнатных растений. Они питаются соками растений и могут причинить серьезный вред их здоровью.

Как избавиться от цветочных мошек?
Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Как определить наличие цветочных мошек на комнатных растениях?

Первый признак наличия цветочных мошек — это появление мелких белых насекомых на листьях и стеблях растений. Они могут быть размером от 1 до 3 мм и имеют характерную узкую форму тела. Также на листьях и стеблях можно заметить следы их жизнедеятельности — мелкие белые точки, которые представляют собой выделения мошек.

Ещё одним признаком наличия цветочных мошек может быть повреждение листьев и стеблей растений. Мошки питаются соками растений, оставляя на их поверхности мелкие отверстия. Это может привести к увяданию и даже гибели растений.

Как избавиться от цветочных мошек?

Существует несколько способов борьбы с цветочными мошками на комнатных растениях. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

  • Механическое удаление. Если на растениях заметно небольшое количество мошек, их можно просто смыть под струей воды или собрать с помощью влажной губки. Этот метод подходит для небольших растений, но не всегда эффективен при большом количестве мошек.
  • Использование насекомых-хищников. Некоторые виды насекомых, например, хищные клещи, питаются цветочными мошками и могут помочь в борьбе с ними. Однако, прежде чем использовать этот метод, необходимо убедиться, что выбранный вид насекомых не причинит вред другим растениям в вашей коллекции.
  • Применение химических средств. Существуют специальные инсектициды, которые эффективно борются с цветочными мошками. Однако, перед их применением необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности.
  • Повышение влажности воздуха. Цветочные мошки предпочитают сухой воздух, поэтому повышение влажности может помочь в борьбе с ними.
Как избавиться от мошек в цветочных горшках безопасными для людей и растений средствами
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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