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Недостаток влаги и переувлажнение: причины желтеющих листьев у фикуса

Почему желтеют листья у фикуса?

1:58
Садоводство » Комнатные цветы

Фикус — это красивое и популярное растение, которое часто можно увидеть в домах и офисах. Однако, как и любое другое растение, фикус может столкнуться с проблемами, в том числе и с желтеющими листьями.

Почему желтеют листья у фикуса?
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Причины желтизны листьев у фикуса могут быть разнообразными. Одной из самых распространённых причин является недостаток влаги в почве. Фикус любит влажную почву, поэтому если вы заметили, что листья начали желтеть, то, возможно, вы не поливаете растение достаточно часто или не даете ему достаточное количество воды. Проверьте почву пальцем — если она сухая, то растение нуждается в поливе.

Ещё одной причиной желтеющих листьев может быть переувлажнение почвы. Если вы часто поливаете фикус и не даете почве высохнуть между поливами, то это может привести к гниению корней и, как следствие, к желтеющим листьям. Поэтому важно следить за режимом полива и не переусердствовать.

Также желтеющие листья могут быть результатом недостатка питательных веществ. Фикус нуждается в регулярном подкормке, особенно в период активного роста. Если вы не уделяете достаточно внимания подкормке, то растение может начать испытывать недостаток в питательных веществах, что приведет к желтеющим листьям. Поэтому не забывайте подкармливать фикус специальными удобрениями для комнатных растений.

Еще одной причиной желтеющих листьев может быть неправильное освещение. Фикус любит яркий, но рассеянный свет. Если растение находится в тени или на прямом солнце, то это может привести к желтеющим листьям. Постарайтесь найти для фикуса оптимальное место с достаточным количеством света. Также данная проблема может быть следствием заболевания или нападения вредителей. Если вы исключили все вышеперечисленные причины и листья продолжают желтеть, то, возможно, растение поражено болезнью или вредителями. В этом случае лучше обратиться к специалисту.

У фикуса желтеют и опадают листья
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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