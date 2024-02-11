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Выжить любой ценой: рассказываем о неприхотливых растениях, которым не нужно много ухода

Эти комнатные растения не требуют особого внимания

2:11
Садоводство » Комнатные цветы

Неприхотливые комнатные растения – это отличный выбор для тех, кто хочет оживить свой дом зеленью, но не имеет достаточно времени или опыта для ухода за капризными растениями. Такие растения не требуют особого внимания и могут прекрасно существовать в любых условиях. Рассказываем о самых популярных и неприхотливых комнатных растениях, их сортах и правилах ухода за ними.

Эти комнатные растения не требуют особого внимания
Фото: creativecommons.org by Mokkie is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Одним из самых популярных неприхотливых комнатных растений является сансевиерия, или "мать-и-мачеха". Она имеет длинные, толстые листья зелёного или жёлтого цвета, которые могут вырастать до 1 метра в высоту. Сансевиерия не требует частого полива и может расти как на прямом, так и на косом солнечном свете. Она также очищает воздух от вредных веществ. Это идеальное растение для офисов и спален.

Другим популярным неприхотливым растением является папоротник. Он имеет нежные, изящные листья и может расти как на солнце, так и в полутени. Папоротник не требует частого полива, но любит высокую влажность воздуха. Поэтому его можно разместить в ванной комнате или рядом с другими растениями, которые выделяют большое количество влаги.

Ещё одним популярным неприхотливым растением является кактус. Он не только красиво смотрится, но и не требует особого ухода. Кактусу нужно только редко поливать и обеспечить ему яркий солнечный свет. Он также может выдерживать перепады температуры, что делает его идеальным растением для тех, кто часто отсутствует дома.

Среди неприхотливых комнатных растений можно также выделить алоэ вера. Она имеет мясистые листья, которые запасают воду, поэтому её не нужно часто поливать. Алоэ вера также обладает целебными свойствами и может использоваться для лечения ожогов и ран.

При выборе неприхотливого комнатного растения, обратите внимание на условия его содержания. Некоторые растения предпочитают яркий солнечный свет, другие – полутень. Также учитывайте влажность воздуха и частоту полива. Не забывайте периодически протирать листья от пыли и удалять увядшие. 

Неприхотливые комнатные растения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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