Это растение издавна использовали для вертикального озеленения

Декоративная и съедобная: рассказываем об актинидии

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Актинидия — это растение, которое становится все более популярным среди садоводов благодаря своим вкусным и полезным плодам. Это лиана, которая произрастает в Японии, Китае и других странах Азии, но сейчас успешно адаптировалась и в других регионах мира.

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Одним из главных преимуществ актинидии является её высокая урожайность. Одна растение может дать до 100 кг плодов в год, что делает её очень ценным для садоводов. Кроме того, актинидия имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, что делает её отличным выбором для органического садоводства.

Однако, чтобы получить хороший урожай актинидии, необходимо учесть несколько важных факторов. Это выбор места для посадки. Актинидия предпочитает солнечные места с защитой от ветра. Также важно обеспечить ей поддержку, так как она является лианой и нуждается в опоре для своего роста.

Ещё один важный фактор — это правильный выбор сорта актинидии. Существует несколько видов этого растения, но наиболее популярными среди садоводов являются актинидия коломикта и актинидия чилийская. Первая отличается красивыми листьями и сладкими плодами, а вторая — крупными плодами и высокой урожайностью.

Также необходим правильный уход за актинидией. Она нуждается в регулярном поливе и подкормке, особенно в период плодоношения. Также нужно обрезать лиану для формирования красивой и компактной кроны. Важно следить за болезнями и вредителями, чтобы своевременно принять меры по их уничтожению.

Кроме того, актинидия может быть использована не только для получения вкусных плодов, но и как декоративное растение. Её красивые листья и цветы могут украсить любой сад, а её способность к плодоношению делает её ещё более привлекательной для садоводов.

Отметим, что плоды актинидии богаты витаминами С и Е, а также микроэлементами, такими как калий, кальций и магний.