Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа главная ошибка при покупке подержанного автомобиля
Лучшие выпрямители для волос
Рецепт подливки для макарон
Стоматолог Каримов рассказал, как сэкономить на лечении зубов
Как правильно составить рацион для попугая: запретные продукты и их замены
ВСУ смогут "законно" отбирать технику у фермеров на Украине
Олимпийская чемпионка Ишмуратова: без российских биатлонистов неинтересно смотреть на астматиков
Немецким ученым удалось расшифровать древний язык Кушанского царства
Рецепт теста для пиццы без дрожжей
Эту культуру привезли с Дальнего Востока: рассказываем о жимолости

В вашем саду растёт жимолость?

3:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Жимолость — это популярное растение, которое широко используется как пищевой продукт и для ландшафтного озеленения. Она принадлежит к семейству жимолостных и имеет множество видов, но наиболее распространены лесная жимолость (Lonicera caerulea) и обыкновенная жимолость (Lonicera xylosteum).

В вашем саду растёт жимолость?
Фото: creativecommons.org by Max071086 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Ягода предпочитает солнечные или полутенистые места, хотя может расти и на открытых площадках. Важно убедиться, что почва хорошо дренирована и богата питательными веществами.

Перед посадкой, рекомендуется пропустить саженцы через период холодной стратификации, поместив их в холодильник или холодное помещение на несколько недель. Это поможет имитировать зимние условия и способствует лучшей всхожести семян.

При сажании жимолости следует учесть расстояние между растениями. Обычно на расстоянии около 1,5-2 метров, чтобы дать растениям место для роста и развития. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.

Уход за жимолостью требует некоторого внимания, особенно в первые годы роста. Важно регулярно поливать растения в течение сухих периодов и подкармливать их органическим удобрением, чтобы обеспечить достаточное питание.

Также следует обратить внимание на удаление сорняков и мульчирование почвы вокруг растений, чтобы сохранить уровень влаги и улучшить структуру почвы.

Жимолость цветёт весной, формируя красивые белые или розовые цветы. Затем наступает сезон плодоношения, и кустарник приносит сочные и вкусные ягоды, которые можно использовать в кулинарии или для приготовления варенья, соков и джемов.

Урожай жимолости созревает в середине или конце лета, и его можно собирать путём сбора ягод. Жимолость имеет высокое содержание витамина С и других полезных питательных веществ, делая её отличным дополнением к здоровому рациону.

Несколько известных сортов жимолости: 

 1. Сорт "Московская зимняя"

Ягоды крупные, оранжево-красного цвета, сочные и сладкие. Устойчивость к низким температурам, отличная зимостойкость. Используется для приготовления компотов, варенья, соков и джемов.

2. Сорт "Университетский"

Ягоды среднего размера, светло-желтого цвета, сладкие с легкой кислинкой. Высокая урожайность, быстрое созревание. Идеально подходит для употребления в свежем виде, а также для приготовления десертов и варенья.

3. Сорт "Коллекция":

Ягоды крупные, ярко-красного цвета, сочные и сладкие. Устойчивость к болезням и вредителям, высокая продуктивность. Используется для приготовления соков, компотов, консервации.

4. Сорт "Малиновая мечта"

Ягоды крупные, тёмно-красного цвета, сладкие и ароматные. Высокая устойчивость к заболеваниям, длительный срок плодоношения. Идеально подходит для приготовления джемов, варенья, компотов, а также для употребления в свежем виде. 

Жимолость — это культура, которая обладает не только декоративными качествами, но и является ценным и вкусным продуктом. Её посадка и уход достаточно просты, но требуют некоторого внимания и времени.

Что это за ягода? Всё о жимолости!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
Туристка из России назвала пять стран, где особо радушны к россиянам
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену
Рецепт теста для пиццы без дрожжей
Автоэксперт Киреенко рассказал, как выбраться зимой из сугроба без посторонней помощи
Диетолог Бобровский заявил, что йогурт и кефир полезны для пищеварения
Кошки и их непредсказуемое поведение: почему питомцы могут проявлять нежелание общаться
Этот кустарник украсит сад красными ягодами
JAMA Dermatology: Привычка грызть ногти может быть заменена на потирание рук
Кремы от пигментных пятен на лице
В Киеве заявили, что на Украине можно мобилизовать максимум лишь 230 тысяч
Терапевт Асанов призывает россиян не переносить ОРВИ на ногах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников