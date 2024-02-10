Эту культуру привезли с Дальнего Востока: рассказываем о жимолости

В вашем саду растёт жимолость?

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Жимолость — это популярное растение, которое широко используется как пищевой продукт и для ландшафтного озеленения. Она принадлежит к семейству жимолостных и имеет множество видов, но наиболее распространены лесная жимолость (Lonicera caerulea) и обыкновенная жимолость (Lonicera xylosteum).

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Ягода предпочитает солнечные или полутенистые места, хотя может расти и на открытых площадках. Важно убедиться, что почва хорошо дренирована и богата питательными веществами.

Перед посадкой, рекомендуется пропустить саженцы через период холодной стратификации, поместив их в холодильник или холодное помещение на несколько недель. Это поможет имитировать зимние условия и способствует лучшей всхожести семян.

При сажании жимолости следует учесть расстояние между растениями. Обычно на расстоянии около 1,5-2 метров, чтобы дать растениям место для роста и развития. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.

Уход за жимолостью требует некоторого внимания, особенно в первые годы роста. Важно регулярно поливать растения в течение сухих периодов и подкармливать их органическим удобрением, чтобы обеспечить достаточное питание.

Также следует обратить внимание на удаление сорняков и мульчирование почвы вокруг растений, чтобы сохранить уровень влаги и улучшить структуру почвы.

Жимолость цветёт весной, формируя красивые белые или розовые цветы. Затем наступает сезон плодоношения, и кустарник приносит сочные и вкусные ягоды, которые можно использовать в кулинарии или для приготовления варенья, соков и джемов.

Урожай жимолости созревает в середине или конце лета, и его можно собирать путём сбора ягод. Жимолость имеет высокое содержание витамина С и других полезных питательных веществ, делая её отличным дополнением к здоровому рациону.

Несколько известных сортов жимолости:

1. Сорт "Московская зимняя"

Ягоды крупные, оранжево-красного цвета, сочные и сладкие. Устойчивость к низким температурам, отличная зимостойкость. Используется для приготовления компотов, варенья, соков и джемов.

2. Сорт "Университетский"

Ягоды среднего размера, светло-желтого цвета, сладкие с легкой кислинкой. Высокая урожайность, быстрое созревание. Идеально подходит для употребления в свежем виде, а также для приготовления десертов и варенья.

3. Сорт "Коллекция":

Ягоды крупные, ярко-красного цвета, сочные и сладкие. Устойчивость к болезням и вредителям, высокая продуктивность. Используется для приготовления соков, компотов, консервации.

4. Сорт "Малиновая мечта"

Ягоды крупные, тёмно-красного цвета, сладкие и ароматные. Высокая устойчивость к заболеваниям, длительный срок плодоношения. Идеально подходит для приготовления джемов, варенья, компотов, а также для употребления в свежем виде.

Жимолость — это культура, которая обладает не только декоративными качествами, но и является ценным и вкусным продуктом. Её посадка и уход достаточно просты, но требуют некоторого внимания и времени.