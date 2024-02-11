Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем

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Золотистая смородина: как её посадить и вырастить

2:52
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина, известная своими яркими ягодками и витаминными свойствами, является одной из самых популярных ягодных культур. Существует множество сортов смородины, среди которых особое место занимает золотистая смородина. Рассказываем, как её лучше посадить, вырастить и назовём её лучшие сорта.

Золотистая смородина: как её посадить и вырастить
Фото: creativecommons.org by Andrey Butko is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Посадка золотистой смородины:

1. Выбор места: золотистая смородина предпочитает открытое солнечное место, затенение может негативно сказаться на её развитии. Также, золотистая смородина предпочитает лёгкие плодородные почвы, хорошо пропускающие воздух и влагу.

2. Подготовка почвы: перед посадкой необходимо подготовить почву. Прежде всего, удалите сорную растительность и проработайте почву с помощью вилы или мотыги. Если почва слишком глинистая, можно добавить немного песка или перегноя для улучшения её структуры.

3. Посадка саженцев: идеальное время для посадки золотистой смородины — весна или осень. Саженцы следует приобретать у проверенных продавцов или специализированных питомников. Расстояние между саженцами должно быть около 1,5 метра, а между рядами — около 2,5 метра.

Уход за золотистой смородиной:

1. Полив: золотистая смородина требует регулярного полива, особенно во время сухого периода. Важно избегать переувлажнения почвы, так как это может привести к гниению корней.

2. Удобрения: смородина нуждается в регулярном подкормке. Рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения, проводя подкормку два-три раза в год.

3. Обрезка: обрезка смородины необходима для формирования куста и стимуляции роста. После посадки необходимо удалить все слабые и поврежденные побеги, а также сократить высоту куста на треть. Последующие годы, обрезку проводят в период покоя растения — осенью или зимой.

Сорта золотистой смородины:

1. Золотистая смородина "Эбони": один из самых популярных сортов золотистой смородины. Ягоды крупные, смородина хорошо переносит транспортировку.

2. Золотистая смородина "Аврора": сорт с устойчивостью к заболеваниям и низкой зимостойкостью. Ягоды крупные, сочные и сладкие.

3. Золотистая смородина "Стенли": сорт с отличной урожайностью и хорошей зимостойкостью. Ягоды мелкие, но очень вкусные.

Золотистая смородина — отличное дополнение к вашему саду. Благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам, эта ягода станет настоящим украшением вашего стола. Следуя простым правилам посадки и ухода, вы сможете получить богатые урожаи и наслаждаться вкусом золотистой смородины каждый год.

Смородина золотистая: почему стоит посадить её на своём участке?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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