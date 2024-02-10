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Источник витаминов и антиоксидантов: как вырастить красную смородину

Этот кустарник украсит сад красными ягодами

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Красная смородина является одним из самых популярных плодовых кустарников, которые можно вырастить на своём участке. Они не только приятно украшают сад своими красочными ягодами, но и являются отличным источником витаминов и антиоксидантов.

Этот кустарник украсит сад красными ягодами
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Вот несколько советов о том, как правильно вырастить красную смородину на вашем участке:

Выбор и подготовка места:

  • Покупайте саженцы красной смородины у проверенных поставщиков или садовых центров.
  • Сажайте смородину весной, когда почва уже растаяла и прогрелась.
  • Саженцы стоит посадить на расстоянии около 1,2-1,5 метра друг от друга, чтобы они имели достаточно места для роста.
  • Углубите корни саженца на глубину 10-15 сантиметров и аккуратно укрыть землей. Хорошо затрамбуйте почву вокруг саженца, чтобы исключить возможность образования пустот.

Уход и поддержка:

  • Удобряйте свою смородину раз в год, весной или осенью, органическим удобрением.
  • Поливайте регулярно, особенно в период созревания ягод.
  • Отрежьте старые и поврежденные побеги, чтобы усилить рост новых веток и увеличить урожайность.
  • Защитите смородину от вредителей, таких как плодожорки и клещи. Регулярно осматривайте растения и применяйте соответствующие препараты при необходимости.
  • Подпорите ветви смородины штукатурной сеткой или специальными опорами, чтобы предотвратить их прогибание от тяжести ягод.

Сбор и использование урожая:

  • Созревшие ягоды красной смородины имеют ярко-красный цвет и мясистую консистенцию. Собирайте их осторожно, чтобы не повредить кустарник.
  • Используйте собранные ягоды для приготовления варенья, соков, компотов, пирогов и других лакомств. Они обладают приятным кисло-сладким вкусом и богатым содержанием витаминов.

Выращивание красной смородины на участке требует определенных усилий, но с правильным уходом и вниманием она станет не только украшением вашего сада, но и источником полезных веществ для всей семьи.

Уход за красной смородиной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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