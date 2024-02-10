Не делайте это с данными семенами перед посевом: повредится структура и уменьшится шанс на прорастание

Почти все садоводы предпочитают замачивать семена перед посевом. Однако с некоторыми эту процедуру проводить не нужно. Опытные садоводы рекомендуют воздержаться от замачивания для следующих видов семян:
1. Очень мелкие семена, например, морковь. После замачивания и прорастания такие нежные ростки могут быть легко повреждены при переносе или посеве. Лучше всего сеять их густо и затем прореживать, или смешивать с сухим песком перед посевом.
2. Семена, поставляемые заводом в специальной оболочке, например, дражированные или инкрустированные. Эта оболочка содержит полезные вещества и может обладать обеззараживающим эффектом, поэтому замачивание может быть излишним, пишет Дзен-канал "Сад огород лайф".
3. Семена с тонкой или легко проницаемой оболочкой, например, лук-севок, чеснок или петрушка. Длительное замачивание таких семян может повредить их структуру и уменьшить шансы на успешное прорастание.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.