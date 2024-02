Не делайте это с данными семенами перед посевом: повредится структура и уменьшится шанс на прорастание

Your browser does not support the audio element.

Почти все садоводы предпочитают замачивать семена перед посевом. Однако с некоторыми эту процедуру проводить не нужно. Опытные садоводы рекомендуют воздержаться от замачивания для следующих видов семян:

Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license