Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать

Your browser does not support the audio element.

Этот кустарник стал излюбленным выбором как в южных регионах, так и в северных частях нашей страны, где его можно встретить как в городском озеленении, так и на частных участках. Это обусловлено его универсальным применением и высокой декоративностью. Речь идёт о пузыреплоднике. Он выделяется своей неприхотливостью и способностью переносить низкие температуры.

Фото: Own work by Екатерина Борисова is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International