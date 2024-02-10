Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать

Пузыреплодник создаст эффектный акцент в саду

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Этот кустарник стал излюбленным выбором как в южных регионах, так и в северных частях нашей страны, где его можно встретить как в городском озеленении, так и на частных участках. Это обусловлено его универсальным применением и высокой декоративностью. Речь идёт о пузыреплоднике. Он выделяется своей неприхотливостью и способностью переносить низкие температуры.

Фото: Own work by Екатерина Борисова is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Данный куст имеет пышную шаровидную крону, достигающую высоты до трёх метров. Окраска его листьев может варьироваться от зелёной до жёлто-золотистой, тёмно-пурпурной или почти чёрной, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

В начале лета пузыреплодник радует глаз белыми или бледно-розовыми соцветиями, обладающими множеством тычинок, что создает пушистый эффект. Плоды кустарника выглядят очень необычно: сначала они светло-розово-зелёные, а позже приобретают коричневый или бордовый оттенок. Они остаются на растении всю зиму и служат пищей для птиц.

В ландшафтном дизайне наиболее популярны два вида пузыреплодника — калинолистный и амурский. Культура предпочитает солнечные места, хотя может расти и в небольшой тени, и процветает на практически любых почвах. Куст создаст эффектный акцент в саду.

Умеренный полив — ключевой момент в уходе за этим растением. Кустарник подкармливают обычно не чаще 2 раз в год, используя органические удобрения. Пузыреплодник отлично переносит обрезку и может быть формирован по желанию. Хотя он устойчив к холодам, в суровые зимы рекомендуется укрытие.