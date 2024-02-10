Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Когда сажать перец по лунному календарю

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы во всю готовятся к новым посадкам. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется придерживаться лунно-посевного календаря. Опытный огородник Дзен-канала "Садоёж” назвал наиболее благоприятные даты для посадки рассады перца.

Фото: homesteadandchill. com/wp-content/uploads/2020/12/using-grow-lights-feature-greenhouse-homestead-chill.jpeg

От посадок данной культуры лучше воздержаться в следующие дни: 9, 10, 22, 23, 24 февраля и 7, 8, 10, 20, 21, 25 марта.

Благоприятными днями садовод назвал эти даты:

7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29 февраля;

1, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29 марта.