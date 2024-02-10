Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Многие садоводы во всю готовятся к новым посадкам. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется придерживаться лунно-посевного календаря. Опытный огородник Дзен-канала "Садоёж” назвал наиболее благоприятные даты для посадки рассады перца.
От посадок данной культуры лучше воздержаться в следующие дни: 9, 10, 22, 23, 24 февраля и 7, 8, 10, 20, 21, 25 марта.
Благоприятными днями садовод назвал эти даты:
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.