Этот вредитель растений особо активен в холодное время года

Значительный вред саду зимой наносит пяденица

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Зимняя пяденица — это один из наиболее распространенных вредителей садовых растений в холодное время года. Это насекомое принадлежит к семейству пядениц и может нанести значительный ущерб саду, если не принять меры по его уничтожению.

Фото: creativecommons.org by Ilia Ustyantsev is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Внешне зимняя пяденица представляет собой маленького жука длиной около 5 мм. Он имеет тёмно-коричневый цвет и покрыт мелкими волосками. Жук активен в холодное время года, когда большинство других насекомых находятся в спячке. Он питается соками растений, проникая в их стебли и листья. При этом зимняя пяденица выделяет токсичные вещества, которые могут привести к гибели растений.

Основной опасностью зимней пяденицы является её способность размножаться с огромной скоростью. Одна самка может отложить до 500 яиц, из которых через несколько недель появятся личинки. Они также питаются соками растений и могут причинить еще больший вред, так как находятся внутри стебля или листа и не видны на первый взгляд.

Чтобы предотвратить поражение сада зимней пяденицей, необходимо принять ряд мер. В первую очередь, следует регулярно осматривать растения и при обнаружении жуков или их личинок срочно принимать меры по их уничтожению. Для этого можно использовать специальные инсектициды или биологические препараты, которые не наносят вреда окружающей среде.

Также важно поддерживать здоровье растений, удобрять их и обеспечивать достаточный полив. Сильные и здоровые растения более устойчивы к вредителям и могут справиться с ними самостоятельно. Ещё рекомендуется проводить осеннюю обрезку садовых растений, чтобы удалить возможные укрытия для зимней пяденицы.

Важно отметить, что зимняя пяденица может быть опасна не только для садовых растений, но и для сельскохозяйственных культур. Она может повредить пшеницу, ячмень, овес и другие злаковые культуры. Поэтому важно принимать меры по борьбе с этим вредителем не только в саду, но и на полях.