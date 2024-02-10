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Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении

Декабрист: как его черенковать и когда это лучше делать

2:30
Садоводство » Комнатные цветы

Растение декабрист, также известное как Шлюмбергера или Кристиансенсия, является популярным и прекрасным цветком, который широко используется в комнатной культуре. Оно привлекает внимание своими красивыми цветами и уникальными формами.

Декабрист: как его черенковать и когда это лучше делать
Фото: creativecommons.org by Maja Dumat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Черенкование декабриста — это один из самых распространенных способов размножения этого растения. Черенкование позволяет сохранить все генетические характеристики родительского растения и получить новые экземпляры декабриста. Черенкование можно проводить в любое время года, но лучше всего делать это весной или в начале лета, когда растение активно растёт.

Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для успешного черенкования декабриста:

1. Подготовка породистых черенков: Выберите здоровый и сильный побег из растения-родителя. Отрежьте его от основного стебля с помощью острого и чистого садового ножа. Черенки должны иметь длину около 10-15 сантиметров и иметь несколько зрелых сегментов.

2. Подготовка субстрата: Возьмите питательный субстрат. Часто используются органические смеси из перегноя, песка и торфа. Заполните горшочки или контейнеры субстратом, оставив небольшое пространство сверху.

3. Укоренение черенков: Внимательно удалите нижние листья с черенков и поместите нижний сегмент в субстрат. Укоренение декабриста происходит влажной среде, поэтому рекомендуется поддерживать оптимальную влажность, используя пленку или пластиковые колпаки.

4. Создание укромного места: Разместите черенки в теплом и ярком месте, но избегайте прямого солнечного света, чтобы избежать перегрева. Важно, чтобы черенки получали достаточное количество света, но избегали изменений температуры и яркого солнечного света.

5. Уход за черенками: Регулярно проверяйте уровень влажности субстрата и поддерживайте его необходимым уровнем. По мере развития черенков, вы можете начать обильнее поливать растения.

Через несколько недель, черенки начнут пускать корни, а затем вырастут новые побеги. Если черенки успешно выкоренились, их можно пересадить в отдельные горшки с постоянным субстратом.

Черенкование декабриста — увлекательный и доступный способ изменить свой сад или комнату. Эта техника позволяет создавать красивые коллекции растений и сохраняет генетическую информацию о родительских растениях.

Размножение декабриста из черенков
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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