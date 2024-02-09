Посадите в саду этот неприхотливый кустарник: преобразите участок по своему вкусу

Барбарис — стильный кустарник для ландшафтного дизайна

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Барбарис популярен в ландшафтном дизайне благодаря своей декоративности, разнообразию сортов и лёгкости в уходе. Он представлен как листопадными, так и вечнозелеными видами, с высотой от 30 см до 2,5 метров. Среди популярных видов выделяется барбарис Тунберга, который вынослив к неблагоприятным условиям и имеет множество сортов, а также барбарис обыкновенный.

Фото: Own work by Andrey Butko (1978–) is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Кустарник неприхотлив к почве и может процветать на солнце или в полутени, хотя пёстролистные сорта лучше развиваются на солнце. Он хорошо переносит засуху и не требует частого полива, а умеренное питание помогает формировать пышные кусты, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Барбарис устойчив к холодам и может зимовать без укрытия, хотя молодые растения и вечнозелёные виды требуют защиты. После цветения куст нуждается в обрезке, особенно для формирования живых изгородей или бордюров.

Этот кустарник прекрасно смотрится в одиночной посадке, в живых изгородях или бордюрах, а также в контейнерах и каменистых садиках. Он отлично сочетается с хвойными растениями. ему можно придать разную форму с помощью стрижки.