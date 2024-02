Посадите в саду этот неприхотливый кустарник: преобразите участок по своему вкусу

Барбарис популярен в ландшафтном дизайне благодаря своей декоративности, разнообразию сортов и лёгкости в уходе. Он представлен как листопадными, так и вечнозелеными видами, с высотой от 30 см до 2,5 метров. Среди популярных видов выделяется барбарис Тунберга, который вынослив к неблагоприятным условиям и имеет множество сортов, а также барбарис обыкновенный.

Фото: Own work by Andrey Butko (1978–) is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license