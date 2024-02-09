Посадите в саду этот неприхотливый кустарник: преобразите участок по своему вкусу

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Барбарис — стильный кустарник для ландшафтного дизайна

1:15
Садоводство » Деревья и кустарники

Барбарис популярен в ландшафтном дизайне благодаря своей декоративности, разнообразию сортов и лёгкости в уходе. Он представлен как листопадными, так и вечнозелеными видами, с высотой от 30 см до 2,5 метров. Среди популярных видов выделяется барбарис Тунберга, который вынослив к неблагоприятным условиям и имеет множество сортов, а также барбарис обыкновенный.

Барбарис — стильный кустарник для ландшафтного дизайна
Фото: Own work by Andrey Butko (1978–) is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Кустарник неприхотлив к почве и может процветать на солнце или в полутени, хотя пёстролистные сорта лучше развиваются на солнце. Он хорошо переносит засуху и не требует частого полива, а умеренное питание помогает формировать пышные кусты, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Барбарис устойчив к холодам и может зимовать без укрытия, хотя молодые растения и вечнозелёные виды требуют защиты. После цветения куст нуждается в обрезке, особенно для формирования живых изгородей или бордюров.  

Этот кустарник прекрасно смотрится в одиночной посадке, в живых изгородях или бордюрах, а также в контейнерах и каменистых садиках. Он отлично сочетается с хвойными растениями. ему можно придать разную форму с помощью стрижки.

Самые интересные сорта барбарисов.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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