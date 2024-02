Какую ель выбрать для участка: придайте саду благородный вид с помощью декоративного дерева

Your browser does not support the audio element.

Ель — замечательное растение, придающее участку благородный вид и создающее атмосферу дикой природы. Разновидностей этого дерева много: среднерослые и карликовые, плакучие и шарообразные формы. Ель обыкновенная — одна из самых распространённых. Однако есть и другие интересные сорта, о которых рассказал Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Фото: Own work by ArséniureDeGallium is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license