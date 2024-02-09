Какую ель выбрать для участка: придайте саду благородный вид с помощью декоративного дерева

Как выбрать ель для участка

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ель — замечательное растение, придающее участку благородный вид и создающее атмосферу дикой природы. Разновидностей этого дерева много: среднерослые и карликовые, плакучие и шарообразные формы. Ель обыкновенная — одна из самых распространённых. Однако есть и другие интересные сорта, о которых рассказал Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Фото: Own work by ArséniureDeGallium is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сорт "Компакта" — карликовый вариант ели, не превышающий 1,5-2 метра в высоту. Он зимостоек и неприхотлив.

"Нидиформис" — карликовый сорт с необычной кроной высотой до 1 метра.

"Инверса" отличается плакучей кроной и медленным ростом.

Сорт "Костёр" высокорослый (до 15 м) и имеет симметричную крону.

Сорт "Соня" — миниатюрная ёлочка, но менее холодостойкая.

"Белобок" имеет кремово-жёлтый оттенок и небольшие размеры.

При посадке елей в саду учитывайте их размеры и форму. Высокие ели подходят для одиночной посадки, а карликовые — для композиций с другими растениями. Плакучие ели добавляют оригинальности ландшафту. Ели хорошо сочетаются с цветущими многолетниками и кустарниками.