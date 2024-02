С этим растением ваш сад приобретёт воздушность: очень интересная культура для украшения сада

С каждым годом декоративные злаки все больше завоевывают популярность. Их грациозные формы и колоски, покачивающиеся на ветру, неизменно привлекают внимание. Одним из таких удивительных растений является бутелуа. Этот вид злака известен также под именами "москитная трава" или "бизонья".

Фото: Photography by Curtis Clark by Copyright by Curtis Clark, licensed as noted is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license