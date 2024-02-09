С этим растением ваш сад приобретёт воздушность: очень интересная культура для украшения сада

С каждым годом декоративные злаки все больше завоевывают популярность. Их грациозные формы и колоски, покачивающиеся на ветру, неизменно привлекают внимание. Одним из таких удивительных растений является бутелуа. Этот вид злака известен также под именами "москитная трава" или "бизонья".
Несмотря на многообразие видов, чаще всего выращивают только один — бутелуа изящную. Растение формирует густые и достаточно компактные кусты, достигающие полуметровой высоты. Особенно привлекательны колоски, напоминающие маленькие щеточки. Бутелуа цветёт в течение всего лета, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Этот злак неприхотлив, очень вынослив и устойчив к морозам. Он предпочитает солнечные места и может процветать как на открытых, так и на немного затенённых участках. Бутелуа хорошо себя чувствует на бедных и сухих почвах.
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