С этим растением ваш сад приобретёт воздушность: очень интересная культура для украшения сада

Бутелуа — прекрасное украшение для сада

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

С каждым годом декоративные злаки все больше завоевывают популярность. Их грациозные формы и колоски, покачивающиеся на ветру, неизменно привлекают внимание. Одним из таких удивительных растений является бутелуа. Этот вид злака известен также под именами "москитная трава" или "бизонья".

Фото: Photography by Curtis Clark by Copyright by Curtis Clark, licensed as noted is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Несмотря на многообразие видов, чаще всего выращивают только один — бутелуа изящную. Растение формирует густые и достаточно компактные кусты, достигающие полуметровой высоты. Особенно привлекательны колоски, напоминающие маленькие щеточки. Бутелуа цветёт в течение всего лета, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Этот злак неприхотлив, очень вынослив и устойчив к морозам. Он предпочитает солнечные места и может процветать как на открытых, так и на немного затенённых участках. Бутелуа хорошо себя чувствует на бедных и сухих почвах.