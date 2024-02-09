С этим растением ваш сад приобретёт воздушность: очень интересная культура для украшения сада

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Бутелуа — прекрасное украшение для сада

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Садоводство » Цветы

С каждым годом декоративные злаки все больше завоевывают популярность. Их грациозные формы и колоски, покачивающиеся на ветру, неизменно привлекают внимание. Одним из таких удивительных растений является бутелуа. Этот вид злака известен также под именами "москитная трава" или "бизонья".

Бутелуа — прекрасное украшение для сада
Фото: Photography by Curtis Clark by Copyright by Curtis Clark, licensed as noted is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Несмотря на многообразие видов, чаще всего выращивают только один — бутелуа изящную. Растение формирует густые и достаточно компактные кусты, достигающие полуметровой высоты. Особенно привлекательны колоски, напоминающие маленькие щеточки. Бутелуа цветёт в течение всего лета, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Этот злак неприхотлив, очень вынослив и устойчив к морозам. Он предпочитает солнечные места и может процветать как на открытых, так и на немного затенённых участках. Бутелуа хорошо себя чувствует на бедных и сухих почвах.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗЛАКИ: грубые ошибки при выращивании, лучшие виды и сорта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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