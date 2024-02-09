Как удобрять клубнику весной, чтобы получить большой урожай сладких ягод, опытные садоводы поделились советами

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Помните, что необходимо подкормить клубнику весной

1:57
Садоводство

Весна — это важный период для клубники, ведь именно в это время она активно растет и развивается. Поэтому необходимо обеспечить растение всеми необходимыми питательными веществами, чтобы оно могло полноценно расти и формировать крупные и сладкие ягоды.

Для начала надо подготовить почву для посадки клубники. Для этого необходимо внести органические удобрения, такие как компост или перегной. Они обогатят почву необходимыми микроэлементами и улучшат ее структуру, что положительно скажется на росте и развитии растения.

Кроме того, весной можно применять минеральные удобрения, такие как азотные, фосфорные и калийные. Азот способствует интенсивному росту зеленой массы и формированию крепких и здоровых листьев. Фосфор необходим для развития корневой системы и цветения растения. Калий улучшает иммунитет растения и повышает его устойчивость к болезням и вредителям.

Важно помнить, что удобрения нужно применять в соответствии с инструкцией на упаковке. Не стоит перебарщивать с их количеством, так как это может привести к перегрузке растения и негативно сказаться на его здоровье.

Кроме того, стоит учитывать состояние почвы и её плодородность. Если почва уже достаточно богата питательными веществами, то можно обойтись минимальным количеством удобрений. В противном случае, необходимо увеличить их количество.

Также стоит отметить, что удобрения нужно вносить в почву до появления первых цветочных почек. Это позволит растению получить необходимые питательные вещества вовремя и подготовиться к цветению и плодоношению.

Важно также следить за состоянием растения и реагировать на любые изменения. Если вы заметили, что клубника начала желтеть или замедлять свой рост, то, возможно, ей не хватает какого-то конкретного питательного вещества. В этом случае стоит применить удобрение, которое содержит необходимый элемент.

Первая и очень важная подкормка клубники весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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