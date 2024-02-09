Как избавиться от плесени в контейнерах, где растут помидоры, огурцы и другая рассада

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Плесень в контейнерах с рассадой можно вывести простым способом

2:06
Садоводство » Советы

Плесень в контейнерах с рассадой может стать серьезной проблемой для любого садовода или огородника. Она может привести к гибели растений и ухудшению урожая. Поэтому важно знать, как избавиться от плесени в контейнерах с рассадой и предотвратить её появление.

Плесень в контейнерах с рассадой можно вывести простым способом
Фото: homesteadandchill. com/wp-content/uploads/2020/12/using-grow-lights-feature-greenhouse-homestead-chill.jpeg

Изначально следует отметить, что правильный выбор контейнера — успех в борьбе с плесенью. Он должен быть достаточно прочным и иметь отверстия для дренажа, чтобы избежать скопления влаги. Также важно регулярно проводить дезинфекцию контейнеров перед посадкой новой рассады.

Одной из причин появления плесени является избыточная влажность. Поэтому необходимо следить за уровнем влажности в почве и не допускать ее пересыхания или переувлажнения. Для этого можно использовать специальные инструменты для измерения влажности почвы или просто проверять ее пальцем.

Также важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг рассады. Для этого можно оставлять небольшие промежутки между контейнерами или использовать вентиляторы. Это поможет предотвратить скопление влаги и создание благоприятной среды для развития плесени.

Ещё одним способом борьбы с плесенью является использование натуральных средств. Например, эффективен раствор перекиси водорода или уксуса для обработки контейнеров и почвы. Также можно добавить в почву небольшое количество каменной муки или диатомовой земли, которые обладают антисептическими свойствами.

Если плесень уже появилась на рассаде, то её можно удалить с помощью ватного тампона, смоченного в растворе перекиси водорода или уксуса. При этом необходимо быть осторожным и не повредить растения.

Важно также следить за состоянием рассады и своевременно удалять поврежденные или больные растения. Они могут стать источником распространения плесени на остальные растения.

Таким образом, избавиться от плесени в контейнерах с рассадой можно, следуя нескольким простым правилам: выбирать правильные контейнеры, контролировать уровень влажности и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха, использовать натуральные средства и своевременно удалять поврежденные растения.

Быстрый способ побороть плесень при выращивании рассады
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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