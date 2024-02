Правильный уход за яблонями, чтобы был богатый и качественный урожай

Яблони — это одни из самых популярных и распространенных плодовых деревьев, которые выращиваются в садах и на приусадебных участках. Они не только радуют нас вкусными и полезными плодами, но и являются прекрасным украшением для любого участка.

Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported