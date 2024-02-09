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Правильный уход за яблонями, чтобы был богатый и качественный урожай

Когда и как обрабатывать яблони

Садоводство » Деревья и кустарники

Яблони — это одни из самых популярных и распространенных плодовых деревьев, которые выращиваются в садах и на приусадебных участках. Они не только радуют нас вкусными и полезными плодами, но и являются прекрасным украшением для любого участка.

Когда и как обрабатывать яблони
Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, как и любые другие растения, яблони нуждаются в правильном уходе и обработке для того, чтобы дать богатый и качественный урожай. В этой статье мы расскажем о том, когда и как обрабатывать яблони, чтобы они оставались здоровыми и приносили хороший урожай.

Первая обработка яблонь проводится весной, когда снег уже растаял и почва прогрелась. В это время растения еще находятся в состоянии покоя, и это идеальный момент для проведения профилактических мероприятий. Основной целью весенней обработки является защита растений от вредителей и болезней.

Первым шагом весенней обработки является промывка стволов и веток яблонь от остатков зимних насекомых и грибковых спор. Для этого можно использовать обычный раствор мыла или специальные препараты, которые можно приобрести в магазинах садоводства. Также важно удалить все сухие и поврежденные ветки, чтобы предотвратить распространение болезней.

После этого следует провести обработку яблонь от вредителей. Для этого можно использовать специальные инсектициды, которые эффективно борются с насекомыми, такими как плодожорки, моли и другие вредители. Важно следовать инструкциям по применению и не превышать дозировку, чтобы не нанести вред растениям.

Также весной можно провести обработку яблонь от грибковых заболеваний. Для этого используются фунгициды, которые предотвращают развитие грибков и защищают растения от заболеваний, таких как мучнистая роса, оспа и другие. Важно проводить обработку в соответствии с инструкцией и не забывать о мероприятиях по профилактике.

Кроме весенней обработки, яблони нуждаются в регулярном уходе в течение всего сезона. Он включает в себя подкормку, полив, прополку и удаление сорняков.

Чем опрыскивать сад весной. Обработка сада от болезней и вредителей
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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