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Эти вредители могут нанести значительный ущерб растениям

Как бороться со слизнями на участке

2:02
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни — это одни из самых распространённых вредителей на садовом участке. Они могут причинить значительный ущерб растениям, питаясь их листьями и стеблями. Поэтому важно знать, когда и как начинать бороться со слизнями на своём участке.

Как бороться со слизнями на участке
Фото: creativecommons.org by Jr66 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Первым шагом в борьбе со слизнями является профилактика. Необходимо поддерживать участок в чистоте и порядке, убирать опавшие листья и другие органические отходы, которые могут служить укрытием для слизней. Также стоит избегать переувлажнения почвы, так как слизни любят влажную среду.

Если на участке уже обнаружены слизни, то следует принять меры по их уничтожению. Существует несколько способов борьбы с этими вредителями. Один из них — это использование препаратов, содержащих металдегид или металлотионат. Они являются эффективными средствами, но необходимо соблюдать меры предосторожности при их применении.

Также можно использовать народные методы борьбы со слизнями. Например, можно разложить по участку кусочки мела или яичной скорлупы — они будут служить преградой для слизней из-за их острого запаха. Также можно поставить на участке ловушки из пластиковых бутылок, наполненных пивом или сахарной водой. Слизни будут притягиваться к запаху и попадать в ловушки.

Но самым эффективным способом борьбы со слизнями является регулярный осмотр участка и ручной сбор вредителей. Это может быть не самая приятная задача, но она действительно эффективна. Слизни активны ночью, поэтому лучше проводить осмотр вечером или ранним утром.

Важно помнить, что борьба со слизнями на участке — это постоянный процесс. Даже если вы успешно избавились от них, они могут снова появиться. Поэтому необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия и следить за состоянием растений.

Борьба со слизнями на участке — это непростая задача, но она необходима для сохранения здоровья и красоты вашего сада. Начинать бороться со слизнями следует как только вы заметили их присутствие на участке.

Как бороться со слизнями на участке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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