Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду

Правильный полив рассады имеет большое значение

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Рассада является важным этапом выращивания растений, поэтому правильное поливание имеет большое значение для ее здоровья и развития. В данной статье мы рассмотрим, как, чем и сколько поливать рассаду.

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Как поливать рассаду?

Используйте мягкие методы полива. Сильный напор воды может повредить нежные ростки и корни рассады. Поэтому рекомендуется использовать распылители, мелкозернистые орошители или капельное орошение для полива рассады.

Распределите воду равномерно по горшкам или контейнерам с рассадой. Особое внимание уделите равномерному разбрызгиванию воды на весь объем посадочного материала. Это поможет избежать сильного скапливания влаги в некоторых местах, что может вызвать гниение корней или заболевания рассады.

При поливе старайтесь избегать затопления горшков или контейнеров. Важно, чтобы вода проходила через почву и вытекала из отверстий внизу контейнера. Лишняя влага может вызвать гниение корней рассады или привести к развитию плесени.

Что использовать для полива рассады?

Чистая, свежая вода является наиболее подходящей для полива рассады. Избегайте использования воды из-под крана, так как она может содержать хлор и другие химические вещества, которые негативно влияют на рост и развитие растений. Лучше всего использовать дистиллированную или стоячую воду.

Для повышения питательной ценности полива можно добавить небольшое количество органических удобрений, таких как компост или перегной. Это поможет обеспечить рассаду необходимыми питательными веществами для ее здорового роста.

Сколько поливать рассаду?

Следите за влажностью почвы. Рассада требует постоянного увлажнения, но избегайте переувлажнения, так как это может привести к росту плесени или гниению корней. Важно держать почву постоянно влажной, но не залитой.

Определить, когда необходим полив, можно посредством проверки верхнего слоя почвы. Если он начинает высыхать, это признак того, что рассаде необходимо поливать. Следите за почвой ежедневно и определяйте частоту полива в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, освещение и т. д.).

Не забывайте, что полив рассады может изменяться в зависимости от ее видовых особенностей. Например, некоторые растения, такие как помидоры или перцы, требуют более частого полива, чем другие.

Правильное поливание рассады является ключевым фактором для её здоровья и развития. Пользуйтесь мягкими методами полива и распределяйте воду равномерно. Используйте чистую воду и, при необходимости, добавляйте небольшое количество органических удобрений для повышения питательной ценности полива. Следите за влажностью почвы и регулируйте частоту полива в соответствии с потребностями вашей рассады.