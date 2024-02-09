Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду

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Правильный полив рассады имеет большое значение

2:56
Садоводство » Советы

Рассада является важным этапом выращивания растений, поэтому правильное поливание имеет большое значение для ее здоровья и развития. В данной статье мы рассмотрим, как, чем и сколько поливать рассаду.

Правильный полив рассады имеет большое значение
Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder

Как поливать рассаду?

  • Используйте мягкие методы полива. Сильный напор воды может повредить нежные ростки и корни рассады. Поэтому рекомендуется использовать распылители, мелкозернистые орошители или капельное орошение для полива рассады.
  • Распределите воду равномерно по горшкам или контейнерам с рассадой. Особое внимание уделите равномерному разбрызгиванию воды на весь объем посадочного материала. Это поможет избежать сильного скапливания влаги в некоторых местах, что может вызвать гниение корней или заболевания рассады.
  • При поливе старайтесь избегать затопления горшков или контейнеров. Важно, чтобы вода проходила через почву и вытекала из отверстий внизу контейнера. Лишняя влага может вызвать гниение корней рассады или привести к развитию плесени.

Что использовать для полива рассады?

  • Чистая, свежая вода является наиболее подходящей для полива рассады. Избегайте использования воды из-под крана, так как она может содержать хлор и другие химические вещества, которые негативно влияют на рост и развитие растений. Лучше всего использовать дистиллированную или стоячую воду.
  • Для повышения питательной ценности полива можно добавить небольшое количество органических удобрений, таких как компост или перегной. Это поможет обеспечить рассаду необходимыми питательными веществами для ее здорового роста.

Сколько поливать рассаду?

  • Следите за влажностью почвы. Рассада требует постоянного увлажнения, но избегайте переувлажнения, так как это может привести к росту плесени или гниению корней. Важно держать почву постоянно влажной, но не залитой.
  • Определить, когда необходим полив, можно посредством проверки верхнего слоя почвы. Если он начинает высыхать, это признак того, что рассаде необходимо поливать. Следите за почвой ежедневно и определяйте частоту полива в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, освещение и т. д.).
  • Не забывайте, что полив рассады может изменяться в зависимости от ее видовых особенностей. Например, некоторые растения, такие как помидоры или перцы, требуют более частого полива, чем другие.

Правильное поливание рассады является ключевым фактором для её здоровья и развития. Пользуйтесь мягкими методами полива и распределяйте воду равномерно. Используйте чистую воду и, при необходимости, добавляйте небольшое количество органических удобрений для повышения питательной ценности полива. Следите за влажностью почвы и регулируйте частоту полива в соответствии с потребностями вашей рассады.

Полив рассады- как это правильно делать. Фишки, о которых нигде не расскажут
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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