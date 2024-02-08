Эти томаты черри настоящие "конфетки": сладкие, сочные, мясистые - опытный садовод сажает только данный сорт

Сейчас самое время выбрать подходящие сорта для выращивания. Садовод Дзен-канала "Сад огород лайф" рекомендует сорт томатов черри "Чёрная вишня".
Рассада данного сорта обычно вырастает мощной и коренастой, её трудно отличить от рассады крупных сортов. Растения легко приспосабливаются к климату средней полосы, несмотря на то, что сорт был выведен в США в 2003 году. Они вырастают до двух метров в высоту, поэтому в конце июля мне приходится обрезать верхушки.
Этот сорт отлично плодоносит на открытом грунт. Помидоры настолько сладкие и мясистые, что ни один крупноплодный томат не может сравниться с ними. Их часто называют "конфетками" не только из-за сладкого вкуса, но и из-за тёмного цвета. Плоды этого сорта немного крупнее, чем у других черри помидоров, весит каждый томат от 20 до 30 грамм, а время созревания составляет 115-120 дней. Их тонкая кожица и сахаристый вкус идеально подходят для консервации, приготовления соусов, салатов, сушки, вяления и украшения блюд.
Этот сорт практически не перестаёт плодоносить до морозов. Спелые томаты хранятся до 40 дней.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.