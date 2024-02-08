Эти томаты черри настоящие "конфетки": сладкие, сочные, мясистые - опытный садовод сажает только данный сорт

Эти томаты черри вырастают сладкими и очень мясистыми

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сейчас самое время выбрать подходящие сорта для выращивания. Садовод Дзен-канала "Сад огород лайф" рекомендует сорт томатов черри "Чёрная вишня".

Фото: Own work by Michael Wolf (Webseite) is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Рассада данного сорта обычно вырастает мощной и коренастой, её трудно отличить от рассады крупных сортов. Растения легко приспосабливаются к климату средней полосы, несмотря на то, что сорт был выведен в США в 2003 году. Они вырастают до двух метров в высоту, поэтому в конце июля мне приходится обрезать верхушки.

Этот сорт отлично плодоносит на открытом грунт. Помидоры настолько сладкие и мясистые, что ни один крупноплодный томат не может сравниться с ними. Их часто называют "конфетками" не только из-за сладкого вкуса, но и из-за тёмного цвета. Плоды этого сорта немного крупнее, чем у других черри помидоров, весит каждый томат от 20 до 30 грамм, а время созревания составляет 115-120 дней. Их тонкая кожица и сахаристый вкус идеально подходят для консервации, приготовления соусов, салатов, сушки, вяления и украшения блюд.

Этот сорт практически не перестаёт плодоносить до морозов. Спелые томаты хранятся до 40 дней.