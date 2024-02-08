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Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морквоь получат двойную пользу

Луковые и морковные мухи перестанут быть проблемой

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Садоводство » Вредители и болезни

Луковые и морковные мухи доставляют массу проблем садоводам. Избавиться от вредителя можно простым средством.

Луковые и морковные мухи перестанут быть проблемой
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 United States license

Возьмите 2 столовые ложки нашатырного спирта, две капли йода, треть чайной ложки сухой борной кислоты. разведите эти средства в пяти литрах воды. Тщательно размешайте компоненты.

Осуществляйте опрыскивание этим раствором поражённые растения. Кроме того, он выступит отличной подкормкой для ваших культур.

Источник рецепта: Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород"

СУПЕР СРЕДСТВО ОТ ЛУКОВОЙ (И МОРКОВНОЙ) МУХИ, БОЛЕЗНЕЙ И МНОГИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ. 20 МИНУТ - И ГОТОВО!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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