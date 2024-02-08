Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морквоь получат двойную пользу

Луковые и морковные мухи доставляют массу проблем садоводам. Избавиться от вредителя можно простым средством.
Возьмите 2 столовые ложки нашатырного спирта, две капли йода, треть чайной ложки сухой борной кислоты. разведите эти средства в пяти литрах воды. Тщательно размешайте компоненты.
Осуществляйте опрыскивание этим раствором поражённые растения. Кроме того, он выступит отличной подкормкой для ваших культур.
Источник рецепта: Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород"
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.