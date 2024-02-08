Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морквоь получат двойную пользу

Луковые и морковные мухи перестанут быть проблемой

0:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Луковые и морковные мухи доставляют массу проблем садоводам. Избавиться от вредителя можно простым средством.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 United States license

Возьмите 2 столовые ложки нашатырного спирта, две капли йода, треть чайной ложки сухой борной кислоты. разведите эти средства в пяти литрах воды. Тщательно размешайте компоненты.

Осуществляйте опрыскивание этим раствором поражённые растения. Кроме того, он выступит отличной подкормкой для ваших культур.

Источник рецепта: Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород"