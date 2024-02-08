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Этот неприхотливый однолетник цветёт до холодов: яркие краски поднимут настроение - посадите маленькие "солнышки" в саду

Урсиния — неприхотливый цветок, радующий красками до холодов

1:25
Садоводство » Цветы

Этот яркий однолетник безусловно заслуживает места в любом саду. Его живописные цветы наполняют ярким солнечным светом и мгновенно поднимают настроение. И если учесть его невероятную неприхотливость в уходе, то становится очевидно, что он может стать неотъемлемым элементом летней клумбы. Этот удивительный однолетник называется урсиния.

Урсиния — неприхотливый цветок, радующий красками до холодов
Фото: Own work by Michael Wolf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Цветки растения напоминают ромашки. Обычно высота куста составляет около 50 см. Его листья очень красивые — перисто-раздробленные с зубчатым краем, с насыщенно-зелёной окраской. Жёлтые или оранжевые цветки имеют диаметр от 3 до 6 см, а тёмный центр создаёт контраст на фоне лепестков. Растение начинает цвести в середине лета и продолжает радовать до наступления заморозков, сообщает Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Урсинии требуется тёплое солнечное место и плодородный грунт. В период жаркой засушливой погоды цветок необходимо умеренно поливать, поскольку растение не переносит застоя влаги. Каждый месяц урсинию рекомендуется подкармливать минеральными удобрениями.

Растение имеет склонность к распространению вширь, но его рост легко контролируется путем обрезки "лишних" побегов. Урсиния прекрасно подходит для оформления границ клумбы, смешанных клумб, или для создания ярких акцентов на газоне.

урсиния
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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