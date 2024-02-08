Этот неприхотливый однолетник цветёт до холодов: яркие краски поднимут настроение - посадите маленькие "солнышки" в саду

Этот яркий однолетник безусловно заслуживает места в любом саду. Его живописные цветы наполняют ярким солнечным светом и мгновенно поднимают настроение. И если учесть его невероятную неприхотливость в уходе, то становится очевидно, что он может стать неотъемлемым элементом летней клумбы. Этот удивительный однолетник называется урсиния.
Цветки растения напоминают ромашки. Обычно высота куста составляет около 50 см. Его листья очень красивые — перисто-раздробленные с зубчатым краем, с насыщенно-зелёной окраской. Жёлтые или оранжевые цветки имеют диаметр от 3 до 6 см, а тёмный центр создаёт контраст на фоне лепестков. Растение начинает цвести в середине лета и продолжает радовать до наступления заморозков, сообщает Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Урсинии требуется тёплое солнечное место и плодородный грунт. В период жаркой засушливой погоды цветок необходимо умеренно поливать, поскольку растение не переносит застоя влаги. Каждый месяц урсинию рекомендуется подкармливать минеральными удобрениями.
Растение имеет склонность к распространению вширь, но его рост легко контролируется путем обрезки "лишних" побегов. Урсиния прекрасно подходит для оформления границ клумбы, смешанных клумб, или для создания ярких акцентов на газоне.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.