Этот неприхотливый однолетник цветёт до холодов: яркие краски поднимут настроение - посадите маленькие "солнышки" в саду

Этот яркий однолетник безусловно заслуживает места в любом саду. Его живописные цветы наполняют ярким солнечным светом и мгновенно поднимают настроение. И если учесть его невероятную неприхотливость в уходе, то становится очевидно, что он может стать неотъемлемым элементом летней клумбы. Этот удивительный однолетник называется урсиния.

Фото: Own work by Michael Wolf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license