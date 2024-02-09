Это вечнозелёное дерево может достигать высоты до 50 метров

Как вырастить кедр из орешка в домашних условиях

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для начала нужно выбрать здоровый орешек. Он должен быть крупным, тяжелым и без повреждений. Орешек необходимо замочить в теплой воде на 24 часа. Это поможет размягчить его оболочку и ускорить прорастание.

Фото: creativecommons.org by Agrosylva is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

После замачивания орешек следует посадить в горшок с рыхлой и питательной почвой. Горшок должен быть достаточно большим, чтобы орешку было достаточно места для роста. Орешек нужно посадить на глубину около 2 сантиметров.

Горшок с посаженным орешком нужно поставить в теплое и светлое место. Температура должна быть около 20-25 градусов Цельсия. Почву нужно регулярно поливать, но не допускать переувлажнения.

Прорастание орешка может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. После появления всходов нужно обеспечить дереву правильный уход. Кедр нуждается в ярком свете, умеренном поливе и регулярных подкормках.

Когда деревце подрастет, его нужно будет пересадить в более просторный горшок. Пересадку следует проводить весной или осенью. При пересадке нужно быть осторожным, чтобы не повредить корневую систему дерева.

Через несколько лет дерево можно будет высадить в открытый грунт. Для этого нужно выбрать солнечное место с рыхлой и питательной почвой. Посадочная яма должна быть достаточно большой, чтобы корневая система дерева свободно разместилась в ней.

После посадки в открытый грунт кедр нуждается в регулярном поливе, подкормках и обрезке. Дерево также нужно защищать от вредителей и болезней.

Выращивание кедра из орешка в домашних условиях — это увлекательный и полезный опыт. При правильном уходе дерево будет радовать вас своей красотой и величием долгие годы.