Как размножить голубику черенками, семенами, отводками, делением куста

Всё о размножении голубики

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для размножения голубики черенками необходимо использовать одревесневшие черенки длиной около 15 см, которые нарезаются осенью или ранней весной до начала активного роста. Срезают черенки острым ножом под углом 45 градусов. Нижние листья с черенков удаляют, а верхние оставляют.

Фото: creativecommons.org by Jeff dumais is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Черенки укореняют в рыхлом, хорошо дренированном грунте. Для этого их высаживают в горшки или ящики с влажным субстратом, заглубляя на 2-3 см. Сверху черенки накрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта.

Укореняются черенки в течение 1-2 месяцев. После укоренения их пересаживают в отдельные горшки или в открытый грунт.

Размножение голубики семенами

Размножать голубику семенами можно, но этот способ более трудоёмкий и длительный, чем размножение черенками. Для посева используют свежие семена голубики. Их высевают в конце зимы или ранней весной в рыхлый, хорошо дренированный грунт. Семена заделывают в почву на глубину 1-2 см.

Всходы появляются в течение 2-3 недель. Сеянцы голубики растут медленно и требуют особого ухода. В первые годы их жизни необходимо регулярно поливать, удобрять и защищать от вредителей и болезней.

В плодоношение сеянцы голубики вступают на 3-4 год после посева.

Размножение голубики отводками

Размножение голубики отводками — один из самых простых и эффективных способов. Для этого весной или в начале лета выбирают сильные и здоровые побеги текущего года. Побеги пригибают к земле и пришпиливают в нескольких местах. Прикапывают их землей, оставляя верхушки побегов над поверхностью почвы.

В течение сезона отводки регулярно поливают и удобряют. Осенью или следующей весной отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место.

Размножение голубики делением куста

Деление куста — еще один простой способ размножения голубики. Его проводят весной или осенью, когда растение находится в состоянии покоя. Для этого куст голубики выкапывают из земли и аккуратно делят на несколько частей. Каждая часть должна иметь хорошо развитые корни и несколько побегов.

Деленки высаживают на постоянное место и хорошо поливают. В первый год после деления растениям необходимо обеспечить регулярный полив и подкормки.