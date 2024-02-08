Делайте это обязательно с комнатными растениями в осенне-зимний период: листья не будут желтеть

Комнатные цветы будут радовать вас, если проводить подкормку натуральным средством

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные цветы и растения требуют регулярного ухода, иначе они могут столкнуться пожелтением листьев и различными болезнями. Один натуральный настой с добавлением перекиси водорода сделает "зелёных питомцев" крепкими и обильно цветущими, пишет Дзен-канал "Сад огород лайф".

Фото: "Azalea" by Wolfhowl is licensed under CC BY-NC 2.0.

Перекись водорода особенно ценна для домашних растений в осенне-зимний период. Химические элементы средства присутствуют в обычной дождевой воде, и мы все знаем, как хорошо выглядят растения после дождя в саду, как они быстро растут.

Однако домашние растения не получают этого природного питания, поэтому мы можем помочь им искусственно. Преимущества добавления перекиси очевидны: она обогащает воду кислородом, что благотворно влияет на рост растений; она уничтожает вредные микроорганизмы, улучшает почву. Важно соблюдать низкую концентрацию перекиси в рабочем растворе, чтобы не нанести вред растениям. Для подкормки добавьте 10 капель перекиси на 1 литр бананового настоя.

Для приготовления 1 литра бананового раствора возьмите кожуру от фрукта, нарежьте её на кусочки и поместите в литровую ёмкость с водой. Настаивайте 3 дня, не больше, иначе раствор может перекиснуть. Процедите, добавьте перекись, и ваш чудодейственный настой готов. Используйте его для опрыскивания листьев и полива под корень каждые 2-3 недели в осенне-зимний и весенний период.