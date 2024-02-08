Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Как добиться быстрой всхожести семян перца

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Традиционно сладкий перец сажают немного раньше, чем помидоры, потому что у него длительный период роста. Существует множество способов подготовки семян культуры к посадке и их проращиванию. Обычно садоводы замачивают их в специальных растворах и настоях для ускорения прорастания.

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Опытный огородник Дзен-канала "Сад огород лайф" рассказал о самом быстром и простом способе проращивания перца. Оказывается, если откусить небольшой "носик" у семян перца, они проклюнутся примерно на 70% быстрее, чем обычно. Это удивительно, но факт.

Садовод рассказал, что провёл данный эксперимент с семенами, срок годности которых истёк в марте 2018 года. После надкусывания они начали прорастать через 24 часа. Оказывается, этот "носик" на семени служит "стопором" против быстрого роста, чтобы растение не погибло от холода в случае внезапного появления тепла на улице. Но в домашних условиях эта природная особенность не нужна.

Главное — не переборщить: лучше откусить меньше, чем больше. Откусываем только саму выпуклость — "носик", не больше. Для этого хорошо подходят обычные кусачки для ногтей; ножницами эту деликатную операцию сделать сложнее. После этого вы можете продолжить замачивать семена в смоченных ватных дисках или сразу же посеять их в землю, как обычно.