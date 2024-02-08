Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны

Этот цветок — прекрасное дополнение для ландшафтного дизайна сада или загородного участка в стиле деревенской местности. Он универсальный, лёгок в уходе и поражает красотой. Речь идёт о гравилате.
Данный многолетник вырастает до 70 сантиметров. Есть сорта красного, жёлтого, оранжевого и розового цветов. Период цветения зависит от вида: некоторые сорта цветут в мае-июне, а другие радуют глаз всё лето, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Гравилат предпочитает солнечные места, хотя некоторые виды могут расти и в полутени. Почва должна быть умеренно влажной, плодородной и хорошо дренированной. Это растение также может процветать на песчаных и глинистых почвах. При посадке рекомендуется оставлять расстояние около 30 см между растениями.
Гравилат в целом не требует особого ухода. Единственной необходимой процедурой является регулярный полив. Дополнительное удобрение не обязательно, но для более обильного цветения можно применить органические удобрения.
Обрезка увядших цветов и бутона помогает продлить цветение. Некоторые виды, при регулярном удалении увядших цветов, могут зацвести вновь в осенний период. Выдерживает суровые зимы.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.