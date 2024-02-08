Рассада томатов и перцев будет крепкой, как богатыри: в грунт обязательно добавьте это - выращивать без добавок не рекомендуется

Нужно ли добавлять дополнительные элементы в грунт для рассады?

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Некоторые садоводы считают, что рассада перцев и помидоров прекрасно растёт в бедной почве, в то время как другие утверждают, что без добавления питательных элементов растения вырастут слабыми. Опытный огородник Дзен-канала "Сад огород лайф" уверен, что для выращивания рассады на протяжении длительного периода — от 50 до 70 дней, в почву необходимо внести дополнительное питание.

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Садовод советует добавлять в почву под рассаду помидоров и перца "Азофоску", также известную как "Нитрофоску". Азот поддерживает важные функции молодых растений, способствует увеличению зелёной массы и нормализации обмена веществ. Фосфор помогает клеткам растений удерживать влагу, укрепляет корневую систему. Калий укрепляет иммунитет растений и повышает их сопротивляемость негативным факторам. В итоге получаем крепкую рассаду, которой хватит питания до посадки в грунт.

Чтобы не переборщить с добавлением удобрения, следует придерживаться данной инструкции: на каждые 5 литров почвы добавляйте не более 1 столовой ложки удобрения без горки. Важно тщательно перемешать гранулы с грунтом, чтобы обеспечить равномерное распределение питательных элементов.