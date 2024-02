Рассада томатов и перцев будет крепкой, как богатыри: в грунт обязательно добавьте это - выращивать без добавок не рекомендуется

Некоторые садоводы считают, что рассада перцев и помидоров прекрасно растёт в бедной почве, в то время как другие утверждают, что без добавления питательных элементов растения вырастут слабыми. Опытный огородник Дзен-канала "Сад огород лайф" уверен, что для выращивания рассады на протяжении длительного периода — от 50 до 70 дней, в почву необходимо внести дополнительное питание.

Фото: This file has been extracted from another file: Echinacea purpurea seedling.jpg by PhytoplanktonSandwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication