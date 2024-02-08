Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Star: эксперты перечислили строгие штрафы на горнолыжных курортах
Как определить реальный пробег подержанного автомобиля и избежать мошенников
Ошибки в макияже, которые делают его неряшливым, а лицо - уставшим
Французский автогонщик Пьер Гасли рассказал, что прошлый год многому научил его команду
Токсиколог Водовозов заявил, что БАД содержат лекарственные препараты
Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений
Зимний смузи из яблока, банана и киви: полезный напиток на кефире
Популяция речных рыб восстанавливается на 13% за десятилетие
Визитка Путина 1990-х годов выставлена на аукцион за 44 тысячи рублей
Плодожорки, которые просто съедают сад. Разбираемся, как от них избавится

Эти жуки питаются плодами и листьями растений

2:05
Садоводство » Вредители и болезни

Плодожорки — это насекомые, которые могут нанести серьезный вред садоводству. Они относятся к семейству жуков и встречаются практически во всех регионах мира. Название "плодожорка" они получили благодаря своему питанию — они питаются плодами и листьями растений.

Эти жуки питаются плодами и листьями растений
Фото: "мой огород!" by talgar is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Одним из наиболее распространённых видов плодожорок являются яблоневые плодожорки. Они атакуют яблони, груши, абрикосы и другие фруктовые деревья. Женские особи откладывают яйца на плодах, а после вылупления личинки начинают питаться их мякотью. Это приводит к повреждению плодов и уменьшению урожая. Кроме того, плодожорки могут переносить различные болезни, которые могут повлиять на здоровье растений.

Ещё одним опасным видом плодожорок являются виноградные плодожорки. Они атакуют виноградники, питаясь листьями и плодами. При этом они могут причинить значительный ущерб урожаю и повлиять на качество винограда. Кроме того, они также могут переносить болезни, которые могут негативно сказаться на растениях.

Плодожорки также могут быть опасны для овощных культур. Например, картофельные плодожорки могут атаковать картофельные кусты, питаясь их листьями и стеблями. Это может привести к уменьшению урожая и повреждению растений. Кроме того, они могут переносить болезни, которые могут повлиять на качество и сохранность урожая.

Как бороться с плодожорками? Существует несколько способов защиты растений от этих вредителей. Во-первых, можно использовать химические препараты, которые уничтожают плодожорок. Однако, это может быть опасно для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому лучше использовать более безопасные и экологичные методы.

Например, можно применять биологические препараты, которые содержат вредных для плодожорок микроорганизмов. Они не наносят вреда растениям и окружающей среде, но эффективно борются с вредителями. Также можно использовать механические методы, например, установить ловушки для плодожорок и др.

Защищаем от плоджорки сад
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
Токсиколог Водовозов заявил, что БАД содержат лекарственные препараты
Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений
Зимний смузи из яблока, банана и киви: полезный напиток на кефире
Эти жуки питаются плодами и листьями растений
Визитка Путина 1990-х годов выставлена на аукцион за 44 тысячи рублей
Популяция речных рыб восстанавливается на 13% за десятилетие
Авдеевка "сломана", и положение дел у ВСУ даже хуже, чем в Артёмовске
Диетолог Соломатина назвала продукты, приготавливаемые в микроволновой печи, полезными
В РСТ рассказали о повышении доходов и расходов российских гостиниц
Как обеспечить бесперебойную работу дворников автомобиля и продлить их срок службы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников