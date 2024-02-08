Плодожорки, которые просто съедают сад. Разбираемся, как от них избавится

Эти жуки питаются плодами и листьями растений

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Плодожорки — это насекомые, которые могут нанести серьезный вред садоводству. Они относятся к семейству жуков и встречаются практически во всех регионах мира. Название "плодожорка" они получили благодаря своему питанию — они питаются плодами и листьями растений.

Фото: "мой огород!" by talgar is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Одним из наиболее распространённых видов плодожорок являются яблоневые плодожорки. Они атакуют яблони, груши, абрикосы и другие фруктовые деревья. Женские особи откладывают яйца на плодах, а после вылупления личинки начинают питаться их мякотью. Это приводит к повреждению плодов и уменьшению урожая. Кроме того, плодожорки могут переносить различные болезни, которые могут повлиять на здоровье растений.

Ещё одним опасным видом плодожорок являются виноградные плодожорки. Они атакуют виноградники, питаясь листьями и плодами. При этом они могут причинить значительный ущерб урожаю и повлиять на качество винограда. Кроме того, они также могут переносить болезни, которые могут негативно сказаться на растениях.

Плодожорки также могут быть опасны для овощных культур. Например, картофельные плодожорки могут атаковать картофельные кусты, питаясь их листьями и стеблями. Это может привести к уменьшению урожая и повреждению растений. Кроме того, они могут переносить болезни, которые могут повлиять на качество и сохранность урожая.

Как бороться с плодожорками? Существует несколько способов защиты растений от этих вредителей. Во-первых, можно использовать химические препараты, которые уничтожают плодожорок. Однако, это может быть опасно для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому лучше использовать более безопасные и экологичные методы.

Например, можно применять биологические препараты, которые содержат вредных для плодожорок микроорганизмов. Они не наносят вреда растениям и окружающей среде, но эффективно борются с вредителями. Также можно использовать механические методы, например, установить ловушки для плодожорок и др.