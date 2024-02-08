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Обрывание усов у огурцов: плюсы и минусы

Стоит ли обрывать усы у огурцов?

Садоводство » Овощи

Усы - это ветви, которые растут из пазух листьев огурцов. Они выполняют важную роль в росте растения, но в некоторых случаях их можно обрывать.

Стоит ли обрывать усы у огурцов?
Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Scott Bauer is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

Когда стоит обрывать усы у огурцов?

  • Если огурцы растут в тени, то усы можно обрывать, чтобы растение получало больше света.
  • Если огурцы растут в теплице, то усы можно обрывать, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить появление грибковых заболеваний.
  • Если огурцы сильно болеют, то усы можно обрывать, чтобы растение смогло направить свои силы на борьбу с болезнью.

Как обрывать усы у огурцов?

Чтобы обрывать усы у огурцов, нужно взять растение за стебель и аккуратно оторвать усы с помощью руки или ножниц. Не обрывайте усы у огурцов слишком близко к стволу, так как это может повредить растение.

Какие последствия обрывания усов у огурцов?

Обрывание усов у огурцов может привести к следующим последствиям:

  • Снижение урожайности огурцов.
  • Ухудшение качества плодов огурцов.
  • Повышение риска заболевания огурцов грибковыми заболеваниями.
Стоит ли обрывать усы у огурцов?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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