Это семейство бабочек питается листьями растений и тем самым вредит саду

Листовёртки и их вред для сада

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Листовёртки – это обширное семейство бабочек, насчитывающее более 10 000 видов. Они обитают во всех уголках мира, но наибольшее разнообразие наблюдается в тропических и субтропических регионах. Листовёртки известны тем, что их гусеницы питаются листьями растений, что может привести к серьезному ущербу садам и сельскохозяйственным угодьям.

Фото: creativecommons.org by Ilia Ustyantsev is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Листовёртки проходят четыре стадии развития: яйцо, гусеница, куколка и взрослая бабочка. Самки листовёрток откладывают яйца на листья растений, и через некоторое время из них вылупляются гусеницы. Гусеницы питаются листьями, сворачивая их в трубочку или складывая вдоль центральной жилки. Повреждённые листья становятся бурыми и отмирают.

Когда гусеница достигает зрелости, она окукливается. Куколка прикрепляется к листу или стеблю растения. Через некоторое время из куколки выходит взрослая бабочка. Бабочки листовёрток обычно имеют небольшие размеры и невзрачную окраску. Они летают ночью и питаются нектаром цветов.

Гусеницы листовёрток могут нанести серьёзный ущерб растениям. Они питаются листьями, что приводит к их повреждению и преждевременному отмиранию. В результате растение ослабевает и может погибнуть. Листовёртки также являются переносчиками различных заболеваний растений. Они могут передавать вирусы, бактерии и грибки, которые могут вызвать различные болезни растений.

Существует ряд мер, которые можно предпринять для борьбы с листовёртками.

Использование химических инсектицидов. Химические инсектициды являются эффективным способом борьбы с листовёртками. Однако их применение должно быть согласовано со специалистами, так как некоторые инсектициды могут быть вредны для полезных насекомых и окружающей среды.

Использование биологических методов борьбы. Биологические методы борьбы с листовертками включают использование естественных врагов гусениц, таких как птицы, паразиты и хищные насекомые. Биологические методы борьбы являются более экологичными, но они могут быть менее эффективными, чем химические инсектициды.

Агротехнические методы борьбы. Агротехнические методы борьбы с листовертками включают использование севооборота, своевременную уборку урожая и уничтожение растительных остатков. Эти методы помогают снизить численность листоверток и предотвратить их распространение.

Листовёртки являются серьёзными вредителями растений. Они могут нанести серьёзный ущерб садам и сельскохозяйственным угодьям. Существует ряд мер, которые можно предпринять для борьбы с листовёртками. К ним относятся использование химических инсектицидов, использование биологических методов борьбы и использование агротехнических методов борьбы.