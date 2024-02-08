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Дачники и садоводы по всему миру сталкиваются с этой проблемой

Опасный вредитель для яблоневых деревьев

2:32
Садоводство » Вредители и болезни

Яблонный цветоед — опасный вредитель для яблоневых деревьев, который может серьёзно повлиять на урожай. Дачники и садоводы по всему миру сталкиваются с этой проблемой и стараются бороться с ней, чтобы сохранить свои яблони.

Опасный вредитель для яблоневых деревьев
Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Яблонный цветоед (лат. Carpocapsa pomonella) — это маленький насекомый размером около 1 см, который обитает в ягодах яблок и других древесных культурах. Самцы цветоеда имеют крылья серого цвета, а самки — светлее. Они могут летать на дальние расстояния и быстро распространяться по саду.

Вред, который причиняет яблонный цветоед, заключается в том, что самки откладывают яйца на поверхности яблок или около плода. После вылупления гусеницы начинают проникать внутрь плода, питаясь его мякотью и оставляя за собой характерный след. Это приводит к повреждению плода, его гибели и уменьшению урожайности яблоневых деревьев.

Борьба с яблонным цветоедом требует систематического подхода и множества мероприятий. Вот несколько основных способов борьбы с этим вредителем:

1. Выведение плодов в конце сезона: соберите все фаллоны (опавшие яблоки) и уничтожьте их. Это поможет уменьшить популяцию вредителя.

2. Механическое удаление гусениц: проведите осмотр плодов и аккуратно удаляйте гусениц, если они присутствуют. Они обычно располагаются у основания яблока или вокруг яблока. Уничтожьте их, чтобы предотвратить их дальнейшее размножение.

3. Применение инсектицидов: использование специальных препаратов, таких как на основе бактерий Bacillus thuringiensis или химических инсектицидов, может помочь в борьбе с яблонным цветоедом. Однако следует помнить, что это должно быть сделано в строгом соответствии с инструкциями и безопасными для окружающей среды методами.

4. Привлечение полезных насекомых: создайте благоприятные условия для жизни полезных насекомых, таких как перепелка или оса. Они могут стать естественными врагами яблонного цветоеда и помочь снизить их популяцию.

Борьба с яблонным цветоедом — не простая задача, но возможная. Важно предпринять действия для защиты своих садовых яблонь от этого вредителя. Регулярное осмотр и уход за растениями, использование инсектицидов при необходимости и создание благоприятных условий для полезных насекомых помогут вам сохранить урожай и здоровье ваших яблоневых деревьев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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