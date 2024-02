Зачем ватные палочки для комнатных растений?

Ватные палочки, также известные как торфяные оливцы или торфяные стержни, являются очень полезными аксессуарами для горшков с растениями. Они служат различным целям и обладают рядом преимуществ, которые делают их неотъемлемой частью ухода за растениями в горшках. В данной статье мы рассмотрим несколько основных причин, почему эти ватные палочки настолько важны.

Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license