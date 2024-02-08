Вкусные орехи можно вырастить на собственном участке

Как вырастить арахис?

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выращивание арахиса на собственном участке может быть увлекательным и наградным процессом. Арахис — это одноэтажное растение семейства бобовых, известное своими вкусными орехами. Он может быть выращен в тёплом климате или в тепличных условиях, но даже в прохладных регионах, можно попробовать вырастить его укороченным способом. В этой статье расскажем о шагах, которые позволят вам вырастить арахис на своём участке.

Фото: creativecommons.org by Abhay iari is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Шаг 1: Выбор сорта арахиса

Перед тем, как приступить к выращиванию арахиса, важно выбрать правильный сорт для вашего региона. Существует несколько сортов арахиса, различающихся по размеру и вкусу орехов, а также по требованиям к условиям выращивания. Поэтому, обратитесь в местный садоводческий центр или обратитесь к сельскохозяйственным специалистам, чтобы узнать, какой сорт арахиса лучше всего подходит для вашего региона.

Шаг 2: Подготовка почвы

Арахис предпочитает рыхлую и хорошо дренированную почву. Перед посадкой арахиса, рекомендуется подготовить участок заранее. Очистите от сорняков и рыхлите почву, чтобы улучшить ее структуру и обеспечить хорошую вентиляцию корней растений.

Шаг 3: Посадка семян

Семена арахиса высаживают в середине весны или более позднее лето, когда почва прогреется. Расстояние между растениями должно быть примерно 30 см. Семена следует посадить на глубину около 5 см. Покройте посаженные семена тонким слоем почвы и увлажните участок хорошим поливом.

Шаг 4: Уход за арахисом

Важным аспектом в выращивании арахиса является поддержание оптимального уровня влажности почвы. Арахис требует регулярного полива, особенно во время периода плодоношения. Однако, избегайте излишнего полива, чтобы не подвергать растения риску гниения корней.

Также рекомендуется удобрять арахис для обеспечения достаточного питания растений. Используйте органические или минеральные удобрения, следуя указаниям на упаковке.

Шаг 5: Уборка урожая

Арахис готов для уборки, когда листья начинают желтеть и опускаться. Это происходит примерно через 120-150 дней после посадки. Осторожно выкопайте растения, стараясь не повредить орехи. Встряхните землю с орехами и оставьте их на солнце для просушки в течение 1-2 недель.

Шаг 6: Хранение и использование урожая

После просушки орехи могут быть хранены в сухом и прохладном месте до полугода. Вы можете использовать арахис для приготовления вкусных блюд, добавлять его в салаты или просто наслаждаться им в качестве закуски.

Выращивание арахиса на собственном участке может быть интересным опытом, который позволяет вам получить свежие и вкусные орехи. Следуя вышеописанным шагам, вы сможете успешно вырастить арахис на своём участке и насладиться богатым урожаем.