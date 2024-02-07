Цинии это обожают: пять правил ухода позволят получить пышные цветы, которые будут радовать долго

Как вырастить пышные цинии

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Цинии являются нежными и грациозными цветами. Они не только долго радуют глаз своим разнообразием оттенков, но и остаются свежими в вазе нарезанными на долгое время. Цинии — неприхотливые растения, но, учитывая их предпочтения, можно получить еще более великолепное цветение. Автор Дзен-канала "Садоёж" рассказал о правилах выращивания.

Фото: Own work by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цинии любят тепло. Их следует высаживать на открытых участках, где почва хорошо прогрета. Выращивание через рассаду помогает им лучше развиваться и лучше переживать заморозки.

Солнце — важный фактор для циний. В солнечных местах они растут пышнее и выше, чем в тени. Для тех, кто живет в северных регионах, полутень также подходит.

Умеренный полив важен. Избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить проблемы с корнями и цветением.

Удаление отцветших бутонов помогает продлить цветение. Если хотите получить семена, подождите полного созревания соцветия.

Цинии не нуждаются в частых подкормках. Посадите их в землю, разбавив её компостом и золой. Один раз в сезон внесите комплексное удобрение.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться красивыми и пышными циниями дольше.