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Вырастете сочный и крупный лук: просто следуйте этим простым правилам

Лук будет крупным и крепким: раскрыты ошибки выращивания, которые мешают этого добиться

1:07
Садоводство » Овощи

Если вы хотите, чтобы  лук вырос крупным, сочным и прочным, важно дать ему оптимальные условия и избегать  ошибок в уходе. Дзен-канал "Садоёж" назвал ряд важных условий.

Лук будет крупным и крепким: раскрыты ошибки выращивания, которые мешают этого добиться
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Лук любит солнечные места. Тень может замедлить его рост и привести к формированию мелких луковиц. Если предпочтительно полутень, будьте готовы к тому, что лук может быть меньшего размера.

Избыток влаги негативно сказывается на луке, поэтому избегайте посадки в низинах, где он может загнивать. Поднимите грядку, чтобы обеспечить хорошую дренажную систему и избежать гниения.

Лук не нуждается в крапивном настое как удобрении, так как это может привести к формированию мелких и хрупких луковиц.

Не используйте перегной для почвы, где собираетесь выращивать лук, так как это может сделать его более мягким.

Расстояние между растениями важно. Слишком плотная посадка приведет к конкуренции за ресурсы и может сделать луковицы меньше. Рекомендуется сажать лук на расстоянии 12-15 см для получения более крупных луковиц.

Лук репчатый из семян - в одном видео от посева до уборки! Посмотрите видео и вырастите лук сами!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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