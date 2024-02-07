Вырастете сочный и крупный лук: просто следуйте этим простым правилам

Если вы хотите, чтобы лук вырос крупным, сочным и прочным, важно дать ему оптимальные условия и избегать ошибок в уходе. Дзен-канал "Садоёж" назвал ряд важных условий.
Лук любит солнечные места. Тень может замедлить его рост и привести к формированию мелких луковиц. Если предпочтительно полутень, будьте готовы к тому, что лук может быть меньшего размера.
Избыток влаги негативно сказывается на луке, поэтому избегайте посадки в низинах, где он может загнивать. Поднимите грядку, чтобы обеспечить хорошую дренажную систему и избежать гниения.
Лук не нуждается в крапивном настое как удобрении, так как это может привести к формированию мелких и хрупких луковиц.
Не используйте перегной для почвы, где собираетесь выращивать лук, так как это может сделать его более мягким.
Расстояние между растениями важно. Слишком плотная посадка приведет к конкуренции за ресурсы и может сделать луковицы меньше. Рекомендуется сажать лук на расстоянии 12-15 см для получения более крупных луковиц.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.