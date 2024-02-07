Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная

Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Туи — неприхотливые и вечнозеленые растения, которые часто используются для создания живых изгородей благодаря своей пушистости и красоте. Однако осенью часто возникает проблема: хвоя начинает желтеть и сохнуть, теряя декоративный вид. Чтобы предотвратить это, нужно принять несколько мер:

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Пожелтение хвои — естественный процесс. Если количество золотисто-бурых веточек невелико, и они равномерно распределены по кроне, нет повода для беспокойства. Удалите пожелтевшие ветки.

Недостаток полива может привести к высыханию хвои. Туи требуют достаточного количества влаги, особенно на протяжении осени. При сухой погоде продолжайте поливать туи, добавляя в воду немного лимонной кислоты.

Грибки также могут вызвать пожелтение хвои. Обработайте растение фунгицидами, такими как медный купорос, "Фитоспорин", "Скор" или "Абига-пик", пишет Дзен-канал "Садоёж".

Если туя желтеет только с одной стороны, это может быть вызвано необычной причиной - мочой животных. Собака или кошка, живущая на участке, может таким образом причинять вред деревьям. Оградите повреждённую часть растения.