Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная

Туи — неприхотливые и вечнозеленые растения, которые часто используются для создания живых изгородей благодаря своей пушистости и красоте. Однако осенью часто возникает проблема: хвоя начинает желтеть и сохнуть, теряя декоративный вид. Чтобы предотвратить это, нужно принять несколько мер:

Фото: Transferred from lt.wikipedia to Commons by Hugo.arg using CommonsHelper. by Algirdas at Lithuanian Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported