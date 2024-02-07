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Продлите цветение пионов: сделайте эти три процедуры и продлите их красоту

Пионы будут цвести дольше, если соблюсти три правила

1:05
Садоводство » Цветы

Цветение пионов длится недолго. Чтобы продлить эту красоту, соблюдайте эти правила ухода, которыми поделился Дзен-канал "Садоёж".

Пионы будут цвести дольше, если соблюсти три правила
Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Прежде всего, важно не забывать поливать пионы в период их цветения, особенно в сухую погоду. У них большой объём листвы, который интенсивно испаряет влагу. При недостатке воды они могут цвести менее обильно и быстрее увянуть. Лучше всего поливать пионы вокруг куста, избегая застоя воды. После этого полезно замульчировать почву вокруг них.

Во-вторых, пионы следует защищать от прямого солнца в полдень. Хотя цветы любят свет, слишком яркое солнце может негативно сказаться на длительности и красоте их цветения.

В начале цветения пионы следует полить следующим составом: на ведро воды добавить 1 стакан золы, 2 грамма борной кислоты и 20 миллилитров гумата калия. Полить пионы этим составом нужно в начале цветения вокруг куста. Обычно на большой куст приходится около ведра (10 литров) этого состава.

ПИОНЫ БУДУТ ЦВЕСТИ КАК НИКОГДА, если вы пересадите и поделите их так!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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