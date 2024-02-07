Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: почему покупка подержанных премиум-класса может быть невыгодной, но есть исключения
Яблочный уксус: семь удивительных способов использования для здоровья и красоты
Онколог Ли заявила, что симптомами рака легких у некурящих стали усталость и кашель
Важность поддержания рабочей температуры двигателя: как это влияет на экономию топлива и срок службы автомобиля
Лучшие хэтчбеки по цене Калины: эксперты назвали топ-5 моделей для покупки
Вопрос психологу: отказ от социальных сетей действительно может изменить самооценку
В чём замачивать семена перед посевом
Эксперт Носко назвал самые проблемные модели Volkswagen: от электроники до трансмиссии
Лишний вес и диеты: что об этом говорит психолог
Медь очень полезна для борьбы с вредителями огорода

Хороша или плоха медь для растений?

2:08
Садоводство » Советы

Медь является одним из важнейших микроэлементов для почвы и растений. Она играет важную роль в жизнедеятельности растений и влияет на их рост и развитие. Однако, как и любой другой элемент, медь может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на почву и растения. 

Хороша или плоха медь для растений?
Фото: img.freepik. com/free-photo/row-fresh-green-plants-pot_23-2147918596.jpg?w=2000

В первую очередь, медь является необходимым элементом для растений, так как она участвует в процессе фотосинтеза и образовании хлорофилла. Благодаря этому, растения получают энергию и могут расти и развиваться. Кроме того, медь способствует образованию белков и улучшает питательность почвы, что важно для здорового роста растений.

Однако, при избыточном количестве меди в почве, она может стать вредным для растений. Это может произойти из-за неправильного применения удобрений, содержащих медь, или из-за естественного богатства почвы этим элементом. Избыток меди может привести к замедлению роста растений, изменению цвета листьев и даже их отмиранию. Кроме того, медь может накапливаться в плодах растений, что может быть опасно для здоровья человека при их употреблении.

Одним из способов предотвратить избыток меди в почве является правильное использование удобрений. Необходимо строго соблюдать инструкции по их применению и не превышать рекомендуемые дозы. Также важно проводить анализ почвы перед внесением удобрений, чтобы избежать перегрузки медью.

Кроме того, медь может быть полезна для борьбы с вредителями растений. Например, медные соединения используются в качестве инсектицидов и фунгицидов. Они могут защитить растения от различных вредителей и болезней, что позволяет снизить использование химических препаратов.

В целом, медь является важным элементом для почвы и растений, но её использование должно быть осторожным и соблюдать определенные меры предосторожности. Необходимо строго контролировать количество меди в почве и правильно применять удобрения, чтобы избежать её избытка. Также важно использовать альтернативные методы борьбы с вредителями, чтобы не наносить вред окружающей среде.

Медь и её значение для растений
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны

Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая
Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Реактивные БПЛА "Герань-2" осложнят положение ВСУ Дмитрий Плотников Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Какие культуры помидоры терпеть не могут в качестве соседей, знают опытные огородники
Какие культуры помидоры терпеть не могут в качестве соседей, знают опытные огородники
Последние материалы
Хороша или плоха медь для растений?
Эксперт: почему покупка подержанных премиум-класса может быть невыгодной, но есть исключения
Яблочный уксус: семь удивительных способов использования для здоровья и красоты
Онколог Ли заявила, что симптомами рака легких у некурящих стали усталость и кашель
Важность поддержания рабочей температуры двигателя: как это влияет на экономию топлива и срок службы автомобиля
Лучшие хэтчбеки по цене Калины: эксперты назвали топ-5 моделей для покупки
Вопрос психологу: отказ от социальных сетей действительно может изменить самооценку
В чём замачивать семена перед посевом
Эксперт Носко назвал самые проблемные модели Volkswagen: от электроники до трансмиссии
Лишний вес и диеты: что об этом говорит психолог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников