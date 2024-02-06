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Создают тень и улучшают почву. Рассказываем о кустарниках для композиций

Кустарники в ландшафтном дизайне

2:19
Садоводство » Ландшафт

Кустарники являются важным элементом композиций в ландшафтном дизайне и садоводстве. Они не только придают красоту и разнообразие, но и выполняют важные функции, такие как создание тени, защита от ветра и улучшение почвы. В этой статье мы расскажем о различных сортах кустарников, которые могут быть использованы в композициях.

Кустарники в ландшафтном дизайне
Фото: фото igolo4ka1. ru

Существует множество разнообразных кустарников, которые отличаются по форме, цвету и размеру. Они могут быть как невысокими, так и высокими, с разветвленными или прямыми стеблями, с крупными или мелкими листьями. Каждый из них имеет свои особенности и может быть использован в различных целях.

Один из самых популярных кустарников для композиций — это барбарис. Он имеет яркие красные или желтые листья, которые привлекают внимание и создают контраст с другими растениями. Барбарис также обладает колючими ветками, что делает его отличным выбором для создания живой изгороди или ограждения.

Еще один популярный кустарник — это лаванда. Её ароматные цветы и серебристые листья делают ее идеальным для создания ароматных композиций. Лаванда также обладает успокаивающим эффектом и может быть использована для создания спокойной и расслабляющей атмосферы в саду.

Для создания пышных и объемных композиций часто используются кустарники с крупными листьями, например, рододендроны или азалии. Они имеют яркие цветы и могут быть использованы как в одиночных посадках, так и в группах.

Если вы хотите добавить в композицию кустарник с необычной формой, то обратите внимание на карликовые сорта ели. Они имеют плотную и компактную крону, которая может быть выстрижена в различные формы. Кроме того, ели обладают приятным ароматом и могут быть использованы как единичные растения или в группах.

Для создания цветущих композиций можно использовать сирень, которая обладает яркими и ароматными цветами. Она также может быть использована для создания живых изгородей или ограждений.

Кустарники также могут быть использованы для создания различных текстур в композиции. Например, можжевельник имеет иголки, которые создают интересный визуальный эффект, а бамбук обладает гладкими и прямыми стеблями.

Рецепт подбора кустарников в композиции
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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